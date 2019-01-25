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«Заявления ПАСЕ надо пропустить мимо ушей»: В Крыму прокомментировали требование освободить украинских моряков-провокаторов

25 января 2019, 15:24  •  133 • В России

В Крыму посоветовали Парламентской ассамблее Совета Европы не лезть в порядок, утвержденный во внутренних водах РФ. Такое мнение выразил депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов.

В четверг, 24 января, напомним, в ПАСЕ приняли проект резолюции, в котором Москву призвали «обеспечить свободу прохода в Азовское море и Керченском проливе» и отпустить украинских военных.

- Все требования ПАСЕ надо пропустить мимо ушей. Эта Парламентская ассамблея – не мировая организация, а конторка, которую купили США за копейки. Они некоторые организации покупают, другие душат. Пусть даже не лезут в порядок, утвержденный во внутренних водах РФ. Есть договор о статусе Азовского моря. Надо было, конечно, сделать, чтобы море подчинялось только РФ, и не было бы разговоров. Отвели бы 12-мильную зону, и плавайте, где хотите, - выразил свое мнение Валерий Аксенов.

По словам депутата, на провокации в Керченском проливе стоит реагировать более радикально.

- Надо сделать вывод: если есть нарушения границ, топить корабли – и все разговоры. Интересно, что было бы, если бы кубинцы нарушили границы США или венесуэльцы. Сколько бы крика было, - выразил свое мнение депутат.

Помимо прочего, ПАСЕ поддержало идею направить в регион наблюдателей от третьих стран.

Это предложение не воодушевило депутата.

- Смотря с какой целью они будут приезжать в Крым. Вопрос один – что они хотят увидеть. Если бы они прошли по центру города, спрашивали о жизни в Крыму у людей, как делали предыдущие делегации, – это одно. А если они будут искать обиженных, то можно черти что выдумать, - дополнил Аксенов.

В проекте резолюции, принятом ПАСЕ, члены Совета призвали Украину и Россию "воздержаться от обострения конфликта" после задержания украинских моряков в районе Керченского пролива. Также комиссия поддержала поправку делегации Украины о том, что задержанные Россией моряки ВМСУ подпадают под Женевскую конвенцию о военнопленных.

Напомним, провокация со стороны Украины случилась 25 ноября - корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" ВМСУ подплыли к Керченскому проливу, не согласовав свои действия с российской стороной. Они не подчинялись требованиям пограничников, поэтому пришлось применить оружие. В результате провокаций задержаны 24 члена экипажей, среди них и сотрудники СБУ. Они находятся в СИЗО Москвы под арестом. Свое мнение по поводу случившегося выразил и президент РФ Владимир Путин - он назвал это провокацией и отметил, что российские пограничники защищали государственную границу. После провокации президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в областях страны, граничащих с Россией.

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