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Заявления о "пропущенном" звонке Путина Трампу оказались враньем

31 августа 2020, 12:05  •  64 • Политика
Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Песков заявил, что согласованные вызовы невозможно пропустить
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о "пропущенном звонке" президента России Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу.
По словам пресс-секретаря главы РФ, заранее согласованный звонок невозможно пропустить технически.
Ранее экс-глава администрации бывшего британского премьера Терезы Мэй Ник Тимоти заявил, что в 2017 году во время официального визита представителей британской короны в Белый дом кто-то упомянул о том, что президент Соединенных Штатов пропустил звонок от Владимира Путина и выразил этим сильнейшее недовольство. Глава Соединенных Штатов обрушился с криками на бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна из-за того, что тот не доложил о звонке российского президента.
По словам Тимоти, Трамп заявил, что, если Путин желает поговорить, достаточно "просто связать" его с ним, сообщает РИА "Новости".
Ранее бывший консультант американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Белого дома не годится для управления государством, потому что мнение иностранных лидеров для него важнее, чем слова собственных советников и руководителей спецслужб.
Не так давно в Сети появилось видео конфуза президента США. Его супруга Мелания Трамп явно продемонстрировала, что не желает идти за руку с мужем.

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