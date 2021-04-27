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Заявления Ирана о попытках России разрушить ядерную сделку вызвали недоумение в Москве
27 апреля 2021, 12:40 • 336 • Политика
Министр иностранных дел республики распространил личные обиды на внешнеполитические отношения
Россия была одной из наиболее заинтересованных сторон в заключении так называемой "ядерной сделки" Ирана с международным сообществом. Поэтому недавние заявления главы МИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа вызывают, по меньшей мере, недоумение, сообщил экс-посол РФ в Тегеране Александр Марьясов.
"Никто больше нас не делал для того, чтобы ядерная сделка состоялась",
– подчеркнул Марьясов в комментарии "Коммерсанту".
Ранее в СМИ попал фрагмент частной беседы Зарифа с местным корреспондентом. В ней он жаловался на то, что иранское руководство в лице духовного лидера аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) фактически оттеснили дипломатическое ведомство от внешнеполитических вопросов. В частности, решение об участии в военных действиях в Сирии принималось без согласования с МИДом.
Испытывает Зариф обиду и на Москву: дескать, она обсуждала важные вопросы напрямую с КСИР, например, генералом Касемом Сулеймани. При этом на переговорах по согласованию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе глава российской дипломатии Сергей Лавров даже спросил у Зарифа, есть ли у него полномочия принимать решения от лица официального Тегерана.
По словам иранского министра, Россия в 2015 г. старалась отдалить подписание СВПД и подорвать ядерную сделку Тегерана с шестеркой посредников, так как была не заинтересована в налаживании отношений Ирана с США.
По мнению Марьясова, в речи Зарифа сквозит недовольство собственным руководством, в частности тем, что его мнение не учитывается при формировании внешнеполитической повестки. Участники же "ядерных" переговоров в Вене могут подтвердить – российская делегация делала все, чтобы сделка состоялась.
Об этом говорят и члены американской делегации. По их воспоминаниям, переговоры шли непросто, учитывая разногласия Москвы и Запада по украинскому вопросу, но Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков "демонстрировали большую вовлеченность в процесс", и во многом благодаря их идеям стороны смогли составить удовлетворяющий всех документ.
Ранее в Иране подтвердили, что Зариф, действительно, говорил слова, попавшие в СМИ, но они, во-первых, не предназначались для публикации, а во-вторых, вырваны из контекста, пишет РИА "Новости".
СВПД был подписан в 2015 г. между Тегераном и "шестеркой" посредников – Москвой, Берлином, Вашингтоном, Лондоном, Парижем, Пекином. В 2018 г. президент США Дональд Трамп вышел из международной сделки в одностороннем порядке.
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