Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киев...
Главная / Политика

Заявления Ирана о попытках России разрушить ядерную сделку вызвали недоумение в Москве

27 апреля 2021, 12:40  •  336 • Политика
Фото: Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Министр иностранных дел республики распространил личные обиды на внешнеполитические отношения
Россия была одной из наиболее заинтересованных сторон в заключении так называемой "ядерной сделки" Ирана с международным сообществом. Поэтому недавние заявления главы МИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа вызывают, по меньшей мере, недоумение, сообщил экс-посол РФ в Тегеране Александр Марьясов.
"Никто больше нас не делал для того, чтобы ядерная сделка состоялась",
– подчеркнул Марьясов в комментарии "Коммерсанту".
Ранее в СМИ попал фрагмент частной беседы Зарифа с местным корреспондентом. В ней он жаловался на то, что иранское руководство в лице духовного лидера аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) фактически оттеснили дипломатическое ведомство от внешнеполитических вопросов. В частности, решение об участии в военных действиях в Сирии принималось без согласования с МИДом.
Испытывает Зариф обиду и на Москву: дескать, она обсуждала важные вопросы напрямую с КСИР, например, генералом Касемом Сулеймани. При этом на переговорах по согласованию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе глава российской дипломатии Сергей Лавров даже спросил у Зарифа, есть ли у него полномочия принимать решения от лица официального Тегерана.
По словам иранского министра, Россия в 2015 г. старалась отдалить подписание СВПД и подорвать ядерную сделку Тегерана с шестеркой посредников, так как была не заинтересована в налаживании отношений Ирана с США.
По мнению Марьясова, в речи Зарифа сквозит недовольство собственным руководством, в частности тем, что его мнение не учитывается при формировании внешнеполитической повестки. Участники же "ядерных" переговоров в Вене могут подтвердить – российская делегация делала все, чтобы сделка состоялась.
Об этом говорят и члены американской делегации. По их воспоминаниям, переговоры шли непросто, учитывая разногласия Москвы и Запада по украинскому вопросу, но Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков "демонстрировали большую вовлеченность в процесс", и во многом благодаря их идеям стороны смогли составить удовлетворяющий всех документ.
Ранее в Иране подтвердили, что Зариф, действительно, говорил слова, попавшие в СМИ, но они, во-первых, не предназначались для публикации, а во-вторых, вырваны из контекста, пишет РИА "Новости".
СВПД был подписан в 2015 г. между Тегераном и "шестеркой" посредников – Москвой, Берлином, Вашингтоном, Лондоном, Парижем, Пекином. В 2018 г. президент США Дональд Трамп вышел из международной сделки в одностороннем порядке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



336
Источник
Похожие новости
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
27 апреля 2021, 06:15
Воссоединение Украины с Россией: Вассерман предсказал итог референдума
27 апреля 2021, 02:35
"Тут единственный вариант": В Раде придумали, как "расшатать Россию"
27 апреля 2021, 02:35
На Украине раскрыли личность таинственного дипломата, объявленного в России персоной нон грата
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
27 апреля 2021, 06:15
Воссоединение Украины с Россией: Вассерман предсказал итог референдума
27 апреля 2021, 02:35
"Тут единственный вариант": В Раде придумали, как "расшатать Россию&qu...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 апреля 2021, 08:10
"Это будет не протест": Дважды "кинутые" украинцы сметут всё и вся – эксперт
25 апреля 2021, 20:20
Забрать своих: Киеву предложили альтернативу разрыву дипотношений с Россией
21 апреля 2021, 21:00
"Из берлоги один выход": Русский адмирал предложил свою версию "асимметричного" ответа Западу
24 апреля 2021, 23:15
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предала турецких партнёров
25 апреля 2021, 12:05
20 минут "чрезвычайного обращения": Земану пришлось изменить формат
24 апреля 2021, 19:35
Киев готовит теракт в Донбассе на Пасху. Инсайдер сдал переговоры офицеров ВСУ
26 апреля 2021, 07:20
Одиозный русофоб из Львова поставил русских в пример украинцам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.