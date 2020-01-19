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«Заявления для внутреннего потребления»: Польша обвинила Россию в присвоении ряда произведений искусства
19 января 2020, 04:09 • 73 • В мире
И. о. главы Минкульта России Владимир Мединский подчеркнул, что перемещённые во время Второй мировой войны произведения искусства были переданы Москве в осуществление компенсаторной реституции, и вопрос об их возвращении не стоит. Так он ответил на заявление МИД Польши, в котором утверждалось, что Варшава якобы имеет право на ряд картин, находящихся в России. Эксперты назвали позицию Варшавы абсурдной, а также напомнили, что польские власти на протяжении долгого времени занимаются переписыванием истории. Однако, отмечают аналитики, Москва сегодня активно оказывает противодействие подобной политике.
Акция в Польше Reuters © Kacper Pempel
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что перемещение произведений искусства по итогам Второй мировой войны на территорию СССР осуществлялось в рамках компенсаторной реституции, поэтому о возвращении этих культурных объектов сегодня речи быть не может.
«Перемещённые в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей». Этот вопрос для нас просто несуществующий», — приводит слова Мединского РИА Новости.
Так и. о. министра культуры отреагировал на заявление МИД Польши о праве Варшавы на несколько произведений искусства, находящихся в России.
В сообщении дипведомства говорилось, что польская культура «понесла огромные потери из-за действий СССР».
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