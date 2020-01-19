«Заявления для внутреннего потребления»: Польша обвинила Россию в присвоении ряда произведений искусства

И. о. главы Минкульта России Владимир Мединский подчеркнул, что перемещённые во время Второй мировой войны произведения искусства были переданы Москве в осуществление компенсаторной реституции, и вопрос об их возвращении не стоит. Так он ответил на заявление МИД Польши, в котором утверждалось, что Варшава якобы имеет право на ряд картин, находящихся в России. Эксперты назвали позицию Варшавы абсурдной, а также напомнили, что польские власти на протяжении долгого времени занимаются переписыванием истории. Однако, отмечают аналитики, Москва сегодня активно оказывает противодействие подобной политике.

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что перемещение произведений искусства по итогам Второй мировой войны на территорию СССР осуществлялось в рамках компенсаторной реституции, поэтому о возвращении этих культурных объектов сегодня речи быть не может.

«Перемещённые в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей». Этот вопрос для нас просто несуществующий», — приводит слова Мединского РИА Новости.

Так и. о. министра культуры отреагировал на заявление МИД Польши о праве Варшавы на несколько произведений искусства, находящихся в России.

В сообщении дипведомства говорилось, что польская культура «понесла огромные потери из-за действий СССР».

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