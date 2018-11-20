«Заявления декларативного характера»: в России ответили на угрозы ЕС принять меры в связи с ситуацией в Азовском море

Россия действует в Азовском море, соблюдая все международные правовые нормы. Об этом заявили в Крыму, комментируя слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини о намерении ЕС принять «целевые меры» в связи с ситуацией в акватории Азовского моря. При этом российские парламентарии подчеркнули, что этот регион не входит в сферу компетенции Европейского союза, а Европа пытается «притвориться, что все проблемы исходят от Москвы». Эксперты уверены, что Могерини делает «заявления декларативного характера», за которыми не последует никаких конкретных мер.

Все действия России в Азовском море соответствуют международному праву, а Европейский союз с точки зрения географии и экономики никакого отношения к нему не имеет. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя слова главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о намерении принять «целевые меры» в связи с ситуацией в Азовском море.

«Ясно, что действия Российской Федерации укладываются в Международное морское право, в отличие от провокаций и пиратства Украины. Очень сложно представить, как связаны Евросоюз и Азовское море. Ведь ни географически, ни экономически, ни юридически ЕС к нему отношения не имеет. Но мы уже много раз слышали от Могерини подобные заявления. В очередной раз ложная, абсолютно не соответствующая действительности информация украинской стороны используется таким образом», — отметил в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

«Безусловно, сегодня Евросоюз может только надувать щёки и делать заявления», — добавил он.

Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз может рассмотреть конкретные меры в связи с ситуацией в Азовском море.

«Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами-членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели», — сказала еврокомиссар.

По её словам, главы внешнеполитических ведомств государств Евросоюза обсуждали этот вопрос в ходе прошлой встречи, где выразили озабоченность в связи с ситуацией в Азовском море. Могерини подчеркнула, что Брюссель «направляет ясный сигнал» Москве.

Европа пытается «притвориться, что все её проблемы исходят от России», отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Азовское море по определению не является сферой компетенции Евросоюза. Азовское море — это взаимодействие либо отсутствие взаимодействия двух европейских стран, России и Украины. Всё остальное, включая дискуссии вокруг, — это не более чем попытка притвориться, что все проблемы Европы исходят из и от России. Это не так. Проблемы Европейского союза — внутри и исходят из сути Европейского союза», — цитирует сенатора РИА Новости.

В Госдуме также подчеркнули, что РФ последовательно исполняет все международные обязательства, Евросоюзу же необходимо обратить внимание на истинное положение дел в Азовской акватории.

«Хотелось бы, чтобы наши партнёры из Евросоюза показали Украине, что досмотр российских судов в Азовском море противоречит международному праву. Задача международной дипломатии — не допустить у себя на континенте возникновения ещё одной точки напряжённости», — сказал в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Сигнал для США

«Целевые меры», о которых говорила Могерини, не более чем просто слова, считает Ганжара. Брюссель, по мнению депутата Госсовета Крыма, в своей антироссийской риторике всё меньше находит отклика среди государств, входящих в состав ЕС.

«Брюссель всегда имеет позицию, очень схожую с его американским партнёром. Как мы видим, эта позиция по многим вопросам расходится с главными странами ЕС», — отметил он.

По мнению экспертов, Могерини делает «заявления декларативного характера», за которыми не последует никаких конкретных мер.

«Могерини как прожжённый европейский политик грозит пальцем России, имея при этом бравый и грозный вид. Этого недостаточно, чтобы Евросоюз, пусть понукаемый брюссельской бюрократией, влез в подобного рода авантюры», — отметил в беседе с RT доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло.

При этом эксперт убежден, что Брюссель на деле не собирается поддерживать Киев.

«Это хорошая возможность для Могерини пропозиционироваться, а для брюссельской бюрократии — дать сигнал США, что они тоже на передовой», — объяснил политолог, отметив, что поэтому ЕС не будет ввязываться в отношения РФ и Украины.

Ситуация в Азовской акватории

Ситуация в Азовском море обострилась после того, как Госпогранслужба Украины задержала траулер «Норд», зарегистрированный в Крыму, с десятью россиянами на борту в марте 2018 года. По словам капитана рыболовецкого судна, в момент задержания сейнер находился в разрешённом районе, определённом украинско-российским договором об использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. В конце октября Москва и Киев произвели обмен в формате «семь на семь», благодаря которому семь членов экипажа «Норд» уже вернулись в Крым. Сейчас Киев намерен выставить судно на торги.

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В августе 2018 года в порту Херсона был также арестован российский танкер «Механик Погодин». В Москве действия Киева назвали незаконными, был усилен пограничный досмотр российской части Азовской акватории.

В ноябре Госпогранслужба Украины задержала 15 судов за «незаконные» заходы в крымские порты. Отмечалось, что часть кораблей арестована, а в отношении остальных проводятся «соответствующие суды».

В связи с эскалацией конфликта на Азовском море Украина призвала ЕС и НАТО ввести новые санкции в отношении РФ. Позднее Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю, предусматривающую усиление санкций против России.

В МИД РФ действия Европарламента расценили как «пример политической пропаганды». Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что заявления европейских парламентариев не основываются на фактах.