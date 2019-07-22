«Заявления «Белых касок» — фейк»: Минобороны России опровергло сообщения об авиаударе по рынку в Идлибе

Воздушно-космические силы России не выполняли каких-либо задач в сирийской провинции Идлиб, заявили в Минобороны РФ. В этой связи в ведомстве назвали фейковыми утверждения «Белых касок» о якобы нанесении российской авиацией удара по рынку в населённом пункте Мааррат ан-Нууман. Как отмечают эксперты, поддерживаемая Западом организация заинтересована в сохранении напряжённости в Сирии.

Утверждения о том, что российская авиация якобы осуществила удар по рынку в сирийской провинции Идлиб, — ложные, заявили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Саму подобную информацию ранее распространяли западные СМИ со ссылкой на неправительственную правозащитную организацию «Белые каски».

«Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о якобы нанесении самолётами ВКС России удара по рынку в населённом пункте Мааррат ан-Нууман (провинция Идлиб) — фейк», — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что представители Воздушно-космических сил России не выполняли никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики.

В понедельник, 22 июля, в зарубежных СМИ распространилась информация, предоставленная «Белыми касками» и Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, согласно которой якобы в результате авиабомбардировки российскими силами рынка в Мааррат ан-Нуумане погибли по меньшей мере 23 человека.

Добавим, что на прошлой неделе Минобороны России обвинили в том, что российские пехотинцы и члены спецподразделений якобы участвовали в боевых действиях в Идлибе. Как отметили в ведомстве, этот «очередной фейк» принадлежал британскому агентству Reuters. При этом в ведомстве напомнили, что Сухопутных войск РФ в САР никогда не было, а российские сотрудники Минобороны дислоцированы в сирийской провинции по соглашению с Турцией и занимаются контролем за соблюдением режима прекращения огня.

«Белым каскам» платят за очернение России»

«Белые каски» — организация, которая уже давно занимается исключительно провокациями разного рода, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов. По словам сенатора, «белокасочники» заинтересованы в очернении России, поскольку им за это платят.

«При этом в Дамаске настроены на скорейшее урегулирование конфликта. Я только что разговаривал с коллегами из Сирии. Не могу сказать, что у них там какой-то пессимизм. Наоборот, они настроены на скорейшее прекращение боевых действий и на социально-экономическое преобразование страны, её восстановление. По этому поводу они уже готовят международный форум», — добавил Климов в беседе с RT.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заметил, что провокационные сообщения в адрес России появились на следующий день после 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Сирией. В поздравительной телеграмме Кремля было подчёркнуто, что Москва продолжит помогать Дамаску в восстановлении суверенитета и экономической самостоятельности.

«Сейчас часть страны оккупирована американцами без согласия сирийских властей, и США пытаются это узаконить. Именно для того, чтобы отвлечь внимание от американского присутствия и других вещей, сделана очередная попытка создать искусственную ответственность России за какие-то противоправные действия. Это говорит о том, что наши оппоненты не чувствуют себя уверенно в Сирии и не видят перспектив. Поэтому они и пытаются воздействовать на Россию. Цель ясна — очернить Россию, с одной стороны, а с другой — воспрепятствовать процессу нормализации обстановки в Сирии», — подчеркнул Оленченко в интервью RT.

Напомним, что «Белые каски» неоднократно обвиняли в сотрудничестве с террористическими группировками. Кроме того, организация известна съёмкой постановочных видеороликов. Один из них, посвящённый «химической атаке» в городе Дума послужил поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетного удара по Сирии в ночь на 14 апреля. Россия изначально говорила о фальсификации обвинений в адрес Дамаска, однако лишь спустя десять месяцев на Западе сообщили, что это фейк. Соответствующее заявление сделал продюсер британской телерадиовещательной компании BBC Риам Далати.

За этот отрезок времени по запросу США, Канады и ряда европейских стран была проведена эвакуация 800 активистов «Белых касок» и членов их семей из Сирии, где правительственные войска продолжали отвоёвывать территории у боевиков. При этом Вашингтон продолжает финансировать организацию, несмотря на кратковременную приостановку в 2018 году.

«Уверены, что истинное лицо «Белых касок» рано или поздно увидят все. Призываем их западных спонсоров осознать реальное положение дел и перестать защищать тех, кто на самом деле являются провокаторами и экстремистами», — говорилось в заявлении МИД России в ноябре 2018-го.