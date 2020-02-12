«Заявлений от матери не поступало»: СК Астрахани проводит проверку сообщений об интимной связи учительницы и ученика

СК проводит проверку в школе №32 города Астрахани, где учительница биологии якобы вступила в интимную связь с 15-летним учеником. По данным местных СМИ, школьники записали встречу влюблённых на видео и распространили в сети. Директор и подозреваемая в связи с несовершеннолетним педагог уже уволились из школы. При этом ученики считают, что «учительницу могли подставить».

Следственный комитет Астраханской области проводит проверку по факту инцидента в школе №32 с углублённым изучением предметов физико-математического профиля. Согласно сообщениям в местных СМИ, учительницу биологии заподозрили в интимной связи с 15-летним девятиклассником. Среди учеников школы распространялось видео, на котором якобы были запечатлены влюблённые.

Как сообщил RT старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Андрей Хегай, о случившемся они узнали из сообщений средств массовой информации.

«По данному факту проводится проверка. Заявлений от матери ученика не поступало. Мы узнали обо всём из средств массовой информации», — сообщил Хегай.

Как утверждают местные СМИ, учительницей, якобы заигрывавшей с учеником, оказалась 35-летняя Екатерина Савинова — преподавательница биологии, кандидат педагогических наук, выигравшая в 2019 году конкурс «Учитель года Астрахани».

Согласно информации, представленной на сайте школы, Савинова ранее занимала должность заместителя директора по воспитательной работе. В её биографической справке указано, что в 2007 году она окончила Астраханский государственный университет. В школе №32 работала с 1 сентября 2009 года. В 2018 году проходила повышение квалификации в онлайн-центре «Система современных педагогических технологий». Согласно информации в социальной сети работников образования, Савинова сообщала, что «не может уже жить без школы».

В администрации города RT сообщили, что после того, как инцидент получил огласку в СМИ, директор школы Лилия Горохова уволилась по собственному желанию. Согласно информации на сайте учебного заведения, она занимала эту должность с 12 февраля 1996 года. Вслед за ней уволилась и сама Савинова.

«Директор уволилась по собственному желанию седьмого февраля. По факту случившегося управление образования проводит проверку, в рамках которой опрашиваются классные руководители 9-х классов. Управление образования обратилось в Следственный комитет с просьбой проинформировать об обстоятельствах произошедшего», — сообщил RT начальник управления информационной политики Владислав Зубанов.

Кроме того, он добавил, что пока ни от детей, ни от родителей жалоб в управление образования не поступало.

В школе №32 от комментариев отказались, сославшись на занятость. В свою очередь, ученики школы №32 хорошо отзываются о Савиновой и утверждают, что «она была очень хорошей учительницей». При этом видео, которое длится менее 30 секунд, с участием учительницы и ученика 9-го класса видела чуть ли не вся школа — его рассылали по чатам в WhatsApp.

На кадрах, опубликованных федеральными телеканалами, видно лишь, что учительница и мальчик стоят лицом друг к другу, а затем она наклоняется к нему. Происходящее якобы похоже на поцелуи и объятия. Далее видны только ноги, стоящие на полу. На видео шумно — вероятно, всё происходило во время перемены. По словам учеников школы, учительницу шантажировали видеозаписью, чтобы она ставила его авторам пятёрки. Однако из-за отказа оно и было распространено.

«Никто не знает, кто именно записал это видео. Я на нём ничего такого не увидел. Весь класс предполагает, что учительницу могли просто подставить, чтобы устроить скандал и её уволить из школы. Мы уже догадываемся, кто это мог сделать, но никаких доказательств нет. Её по-человечески жалко», — рассказал RT на условиях анонимности один из учеников.

Кроме того, многие ученики уверяют, что так поступить учительница биологии не могла.

«Это учитель с большой буквы, которая не только мне, но и другим дала такое количество знаний, что каждый выпускник до сих пор ей благодарен за тот труд, который она сделала», — поделились с RT ученики и попросили до выяснения ситуации не обвинять учителя без оснований.

Вместе с тем сама Савинова сейчас для комментариев недоступна. Женщина удалила все свои аккаунты из соцсетей.

Подобные инциденты в России случались и ранее. В 2018 году в Канске 30-летнюю учительницу английского языка Светлану Филиппову обвинили в интимной переписке с двумя школьниками, в которой она отправляла им фотографии своей обнажённой груди. Позже её признали невменяемой.

В 2016 году в Альметьевске 24-летняя учительница русского языка и литературы призналась, что вступала в интимную связь с 15-летней школьницей.