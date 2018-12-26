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Заявление Волкера вынудило Порошенко объявить о прекращении военного положения

26 декабря 2018, 18:09  •  242 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании военного положения в стране. Ранее спецпосланник президента США по Украине Курт Волкер заявил, что продолжение военного положения является нецелесообразным.
При этом Порошенко назвал прекращение действия военного положения в стране своим принципиальным решением. "Это мое принципиальное решение", - сказал он в среду, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Ранее сообщалось, что указ о введении военного положения в стране утрачивает силу сегодня в среду, 26 декабря, в 14:00 (15:00 по московскому времени). Оно было установлено с 14:00 26 ноября 2018 года на тридцать суток.

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