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Заявление Столтенберга: НАТО не придёт на войну с Россией

27 ноября 2021, 20:55  •  203 • Политика
Генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил Россию о взаимодействии, а также дал понять, что за Украину альянс воевать не готов. Впрочем, всё это было обёрнуто в привычный политический фантик требований к русским.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву... снизить напряжённость на границе России и Украины. Кроме того, добавил, что альянс всё ещё открыт для взаимодействия. Последний тезис объясняется просто. Россия ранее отказалась общаться с НАТО, поскольку говорить попросту не о чем. В свете того, что агрессивная риторика наших так называемых партнёров не меняется, был оставлен лишь один канал для экстренной связи.
В беседе с немецким изданием Welt Столтенберг продолжил известную политическую линию США. Он пытался убедить собеседника в агрессии России по отношению к Украине. Настаивал, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, и это, мол, "не просто блеф". И повторяются подобные действия России уже "во второй раз за год". Тут хочется отметить, что войска России передвигаются по собственной территории, и это в принципе не может восприниматься как агрессия. Однако у НАТО свои принципы ведения политической борьбы. Поэтому Столтенберг, сделав целую серию обвинений, добавляет, видимо, для безопасности:
Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей.
Когда Россия применяла силу против своих соседей? Столтенберг плавает и в этом вопросе. Однако громкие заявления делает. Забавно, что никакой военной поддержки в ответ на соответствующий вопрос Столтенберг Киеву обещать не стал. Россия, конечно, страшная, но Украина может рассчитывать лишь на "политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии". Другими словами, альянс продолжит делать заявления через своих спикеров и даже поставит какое-то оружие. На этом всё.

Друзья и враги России: США своей картой колоний сдали всех

Тем временем США совершенно официально опубликовали список своих колоний. Подсмотрев, мы готовы рассказать, кто сегодня является другом России, а кто, наоборот, врагом или по крайней мере сферой интересов, где Штаты раскинули сети.
Вашингтон пригласил 110 стран и территорий, отобранных по принципу преданности и послушности, на "Саммит за демократию", который американцы проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Кандидат исторических наук, обозреватель Царьграда Сергей Латышев изучил список участвующих в этом шабаше стран - он таит в себе неожиданности, включая неприятные.
Потому что при демократах Джо Байдена требования Вашингтона к вассалитету несколько изменились - стали включать принятие не только политического диктата, но и "ценностного".
ИНФОГРАФИКА: ЦАРЬГРАД
Полная версия анализа доступна по ссылке, мы же остановимся лишь на одном из аспектов - постсоветском пространстве, самом родном для нас. Благодаря Госдепу США мы узнали, какие страны на бывших советских просторах американцы считают - с их согласия - своими колониями, а какие - нет:
Не считая входящей в ЕС Прибалтики, они разделились примерно поровну. Колонии - это Армения (будем за армян проливать кровь?), Грузия (с ней всё давно ясно), Молдавия (продолжим задарма давать газ?) и, разумеется, Украина. Укронацисты, запугивающие и уничтожающие своих несогласных соотечественников, могут быть довольны - они "демократы",
- пишет Латышев.
С точки зрения Вашингтона, хоть чёрта можно сделать демократом - лишь бы он вредил России.
Киеву прощают не только искоренение русской культуры, языка, физическое уничтожение русских в Донбассе или Одессе (на это американские и вообще западные "демократы" просто не обращают внимания), но и приказы типа "стрелять на поражение" в мигрантов, если те ломанутся на Украину из обильно шельмуемой Белоруссии.
Помимо Белоруссии, в списке участников саммита вассалов США отсутствуют Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. В Москве обязаны сделать из этого соответствующие выводы, благоприятные для этих стран...

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