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Заявление США о "возврате" Крыма Украине сравнили с пустой болтовней

27 октября 2020, 16:25  •  68 • Политика
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вашингтон лишь на словах разделяет планы Киева по полуострову
США готовы поддержать Украину в деле о "возврате" Крыма, объявили в МИД Незалежной, что не осталось незамеченным. На сообщение отреагировал политолог Владислав Ганжара. По его мнению, это пустые слова.
Во всех инициативах Киева о Крыме отчетливо видна полная агония, сказал аналитик в эфире радио Sputnik. И стратегия президента Незалежной Владимира Зеленского по этому вопросу, кроме выделения огромных средств на ее написание, никакими действиями не подкрепилась.
И дальше слов о создании платформы "по деоккупации Крыма" с привлечением международных партнеров дело не пошло. Череду всех этих пустых заявлений, отметил политолог, продолжает привлечение Америки к процессу.
Вашингтон разделяет планы Киева по российскому полуострову. Однако за океаном наверняка осознают, что способа возвращения Крыма на Украину нет. Для США эта тема является лишь точкой давления на Россию, и они ее используют больше шести лет, тем самым оправдывая санкции и другие нападки на РФ, пояснил Ганжара.
Ранее о неизменности и твердости позиции Вашингтона в вопросе принадлежности Крыма и Севастополя на встрече с заместителем главы МИД Украины Эмине Джапаровой высказалась временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. Министр иностранных дел Незалежной в ответ поблагодарила Америку за последовательную поддержку Украины по этому поводу в международных организациях.
До этого в России ответили на заявления Владимира Зеленского о том, что Украина обязательно вернет себе Крым. Их назвали мантрой и не имеющими ничего общего с политикой.
А в ООН пояснили, что Киев сам виноват в потере Крыма. Захват власти на Украине в результате госпереворота привели к референдуму, по итогам которого полуостров вернулся в состав России.

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