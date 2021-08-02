Законодатели США и стран Европы опубликовали заявление против "Северного потока - 2", унизив при этом Незалежную. "Ослабит и без того ненадёжную безопасность и суверенитет Украины", - пишут политики об "СП-2".

Политики США и Европы снова перешли в атаку на "Северный поток - 2", опубликовав заявление против русского газопровода. При этом они умудрились унизить власти Украины, раскрыв реальное положение дел в Незалежной.

Речь идёт о заявлении председателей комитетов по иностранным делам парламента США и ряда европейских стран. В нём они выражают своё наедовольство сделкой Берлина и Вашингтона по поводу "Северного потока - 2".

Поставит под угрозу национальную безопасность стран - членов ЕС и США и ослабит и без того ненадёжную безопасность и суверенитет Украины,

- пишут политики про русский газопровод.

То есть, по сути, они публично признали, что независимость Незалежной оставляет желать лучшего. Кроме того, это очередной удар по мифу о "самой сильной армии Европы", которая в одиночку "сдерживает наступление России на ЕС".

Таким образом, желая навредить России и "Северному потоку - 2", американские и европейские политики унизили Украину и её власти, показав их беспомощность и зависимое положение.