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Заявление США и ЕС против "Северного потока - 2" показало проигрышное положение Украины
02 августа 2021, 23:25 • 142 • Политика
Законодатели США и стран Европы опубликовали заявление против "Северного потока - 2", унизив при этом Незалежную. "Ослабит и без того ненадёжную безопасность и суверенитет Украины", - пишут политики об "СП-2".
Политики США и Европы снова перешли в атаку на "Северный поток - 2", опубликовав заявление против русского газопровода. При этом они умудрились унизить власти Украины, раскрыв реальное положение дел в Незалежной.
Речь идёт о заявлении председателей комитетов по иностранным делам парламента США и ряда европейских стран. В нём они выражают своё наедовольство сделкой Берлина и Вашингтона по поводу "Северного потока - 2".
- пишут политики про русский газопровод.
То есть, по сути, они публично признали, что независимость Незалежной оставляет желать лучшего. Кроме того, это очередной удар по мифу о "самой сильной армии Европы", которая в одиночку "сдерживает наступление России на ЕС".
Таким образом, желая навредить России и "Северному потоку - 2", американские и европейские политики унизили Украину и её власти, показав их беспомощность и зависимое положение.
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