Заявление Санду по Приднестровью приведет к потере Украиной Одессы - эксперт

Майя Санду. Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Москва вынуждена будет при помощи десанта пробивать сухопутный коридор к ПМР

В случае, если свежеизбранный президент Молдавии Майя Санду переступит черту в вопросе пребывания миротворческого контингента РФ в Приднестровье, Москва будет вынуждена высадить свои войска в Одесской области. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Так он отреагировал на интервью молдаванки украинскому изданию "Европейская правда", в котором она сокрушалась о "слишком мягком подходе" Кишинева в приднестровском урегулировании и объявила, что будет добиваться от Москвы вывода наших миротворцев из непризнанной республики. Кроме того, она посоветовала Киеву учесть опыт своей страны в действиях по Донбассу.

"Если новоизбранный президент Республики Молдавия Майя Санду попытается реализовать свои вероятные планы в отношении Приднестровья, то ответные действия со стороны Москвы неминуемы", – сказал EADaily Сивков.

Он отметил, что Кремль вмешался в конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха без оглядки на то, что там не было граждан РФ. А вот в Приднестровье проживает больше 200 тыс. людей с российскими паспортами, напомнил военный эксперт.

"Если Киев и Кишинев попытаются их изолировать от внешнего мира, "грозного молчания" не будет. Россия будет бороться до конца. Для этого нужно "забрать" Одессу, высадив там российский десант, который броском преодолеет десяток километров до цели", – резюмировал Сивков.

В России по данной теме высказалось уже достаточно специалистов. Так, на прошлой неделе военный обозреватель Виктор Баранец посоветовал молдавскому президенту научиться правильно разговаривать с Москвой, перестать спекулировать вопросом пребывания российского контингента в Приднестровье, дабы не расшибить себе лоб. Публицист предположил, что "девушка погорячилась".

Ранее сегодня политолог Дмитрий Выдрин предположил, что с приходом Санду сама Молдавия может потерять территорию и обратил внимание на "опыт" майданной Украины.

В свою очередь политолог Владимир Джаралла считает, что Киев в плане разрешения конфликта Кишинева и Тирасполя поддержит сторону Молдавии, что и выльется в серьезное противостояние с Москвой, которой придется принимать "серьезные решения".

