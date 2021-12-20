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Заявление Путина об олигархах, золотой рыбке и мужике с капустой в бороде

20 декабря 2021, 21:25  •  63 • Политика
Большая пресс-конференция президента России - это всегда разговор о самых наболевших вопросах. Несколько лет назад Владимир Путин сделал очень яркое заявление об олигархах, золотой рыбке и мужике с капустой в бороде.
Речь идёт о пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года. Глава государства общался с журналистами почти четыре часа.
Президент отвечал на вопросы об оппозиции, о политической фигуре Михаила Саакашвили, о военных расходах, об американских конгрессменах, о Дональде Трампе, занимавшем тогда пост президента США, о допинговом скандале и Григории Родченкове.
Одним из самых ярких стало заявление о власти и олигархах. Президент напомнил, что власть и раньше никого не боялась, не боится и сейчас.
"Но власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи ловят для себя золотую рыбку", - произнёс Владимир Путин.
Он добавил, что подобное было в России в 1990-х, а на Украине и сейчас ситуация именно такая.

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