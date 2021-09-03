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Заявление Путина о Курилах станет потрясением для Японии - эксперт

03 сентября 2021, 19:10  •  168 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Когда на острова придут иностранные инвесторы, Токио может оказаться в международной изоляции из-за своих территориальных претензий
Сегодняшнее заявление президента России Владимира Путина об особом налоговом режиме на Курильских островах в Японии явно воспримут негативно. Такой прогноз реакции официального Токио дал известный в Стране восходящего солнца политолог, профессор университета Цукуба Ицуро Накамура.
"Слова президента Путина для японского правительства могут стать сильным потрясением", – заявил он РИА "Новости".
Специалист предположил, что теперь на Курилы могут прийти иностранные компании, помимо самих японцев. При этом он подчеркнул, что вопрос принадлежности островов является сугубо двусторонним делом с Россией.
"Если туда придут иностранные инвесторы, это станет международной проблемой. Переплетение интересов разных стран осложнит решение территориального вопроса (для Японии – ред.)", – считает Накамура.
По его мнению, Москва не возлагает больших надежд на Токио в плане экономического развития Курил. Это следует хотя бы из того факта, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не был приглашен на Восточный экономический форум, который проходит сейчас во Владивостоке.
Политолог напомнил, что в 2016 г. тогдашний глава японского кабмина Синдзо Абэ и Путин договорились о совместной экономической деятельности в регионе, однако за пять лет так ничего и не было реализовано.
Он предположил, что в будущем здесь развернут свою деятельность компании из разных стран, а когда Токио начнет выражать свои территориальные претензии, то получит отпор уже не только со стороны Москвы, но и других государств.
"Получится, что Япония будет ущемлять права иностранных компаний. В будущем по вопросу с требованиями о возврате северных территорий Япония окажется в изоляции в мире, никто ее не поддержит", – констатировал эксперт.
Накамура добавил, что сейчас в политической жизни Страны восходящего солнца творится неразбериха, поэтому и некому серьезно отреагировать на заявление Путина.
Ранее в пятницу, 3 сентября, в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ президент России объявил, что на Курильских островах создается беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, который будет освобожден от налогов на 10 лет. Налоговыми и таможенными преимуществами в российском регионе смогут воспользоваться не только отечественные предприниматели, но и иностранные инвесторы.
Накануне китайское издание Sohu вышло с материалом, в котором говорится о смене политики Пекина в вопросе территориальных претензий Токио на Курилы. Подчеркивая свой нейтралитет, власти КНР открыто призывают Японию уважать итоги Второй мировой войны, в результате которой они и лишились островов.

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