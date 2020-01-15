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Заявление Путина и Медведева в связи с уходом в отставку правительства России: прямая онлайн-трансляция
15 января 2020, 17:24 • 7 • В России
Прямая трансляция заявления президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в связи с уходом в отставку правительства России.
Правительство РФ подало в отставку в среду, 15 января, в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, сразу после ежегодного послания Владимира Путина к Федеральному собранию.
Медведев заявил, что президент не только обозначил приоритеты работы на ближайший год, но и представил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ.
- Эти изменения, когда они будут приняты, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, - отметил премьер-министр страны.
При этом Владимир Путин поблагодарил правительство за работу.
- Прошу вас исполнять обязанности в полном объёме до формирования правительства в новом составе, - подытожил президент РФ.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что рравительство России подало в отставку. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, после слов Владимира Путина о необходимости изменить Конституцию страны.
Правительство России уходит в отставку: прямая трансляция.Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку
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