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Заявление Путина и Медведева в связи с уходом в отставку правительства России: прямая онлайн-трансляция

15 января 2020, 17:24  •  7 • В России

Прямая трансляция заявления президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в связи с уходом в отставку правительства России.

Правительство РФ подало в отставку в среду, 15 января, в соответствии со статьей 117 Конституции РФ, сразу после ежегодного послания Владимира Путина к Федеральному собранию.

Медведев заявил, что президент не только обозначил приоритеты работы на ближайший год, но и представил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ.

- Эти изменения, когда они будут приняты, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти, - отметил премьер-министр страны.

При этом Владимир Путин поблагодарил правительство за работу.

- Прошу вас исполнять обязанности в полном объёме до формирования правительства в новом составе, - подытожил президент РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что рравительство России подало в отставку. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, после слов Владимира Путина о необходимости изменить Конституцию страны.

Правительство России уходит в отставку: прямая трансляция.Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку

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