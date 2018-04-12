"Заявление Порошенко о выходе из СНГ - декоративо-политическое": Михаил Погребинский

- Порошенко заявил о необходимости выхода Украины из СНГ и прекращении договора о дружбе с Россией — причем частичного...

- Нынешнее заявление Порошенко означает окончательное дистанцирование от всех структур, где есть Россия. Есть ли у этого шага экономическое обоснование? Нет. Но, если страна выходит из структуры, где есть плотные экономические взаимодействия, то приобрести от этого она не может ничего — только потерять.

- Это заявление чисто политическое?

- Да, декоративно-политическое. Оно в русле нынешнего тренда украинской политики. Поскольку еще зимой в Киеве решением Верховной Рады Россия признана законодательно страной-агрессором и оккупантом, то предполагать, что таких заявлений от президента Украины не последует — невозможно. Был запущен механизм выхода из всех координационных структур. Но интересно при этом то, что за каждым подобным шагом Украины не следует ответного шага России - в виде наказания. Даже наоборот — растет товарооборот между Украиной и Россией. Дочки российских банков на Украине докапитализируются.

- Слова Киева расходятся с делами?

- Киеву нет никакого резона останавливаться в своей антироссийской риторике. И раз со стороны России ничего в ответ не происходит, то каждый следующий шаг Киева будет еще более радикальным. Двигаясь таким путем, мы дождемся разрыва дипломатических отношений и введения визового режима.

- Инициатор нынешнего словесного демарша — президент Порошенко или иные силы?

- Я бы не сказал, что это президент Украины - инициатор. Тут общая линия нынешней украинской власти, и от нее очень сложно воздержаться. Если таких шагов не будет, то последует реакция со стороны националистических сил. Причем, чтобы эти силы ни делали — никакого противодействия со стороны власти, государства не следует. Значит и дальше они продолжат так действовать.

- Порошенко объявил также, что внесет в Верховную раду законопроект об одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Но как можно договор частично прекратить, частично сохранить?

- Я не специалист по международному праву, но мне тоже кажется, что договор надо либо денонсировать полностью, либо оставлять целиком.

- Сохранить он предлагает в части признания территориальной целостности и уважения существующих границ. Понятно, что речь идет о Крыме.

- Конечно, договор устраивает Киев частично — в той части, где Крым считается частью Украины. А в других частях договора он не то, что не устраивает украинскую сторону — он просто не действует. Там написано, что нельзя предпринимать шагов, направленных против интересов партнеров. Но уже миллион раз предприняты такие недружественные шаги Украины по отношению к России, хотя и сама Украина считает, что Россия делает то же самое. Но при том надо помнить, что срок договора истекает в следующем году — и он либо пролонгируется, либо прекращает свое действие. И потому все это - изображение активности и больше ничего. Если вы не продлеваете договор и не делаете никаких заявлений — его действие просто прекращается. И всё!