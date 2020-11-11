Заявление Пашиняна взорвало Ереван: Демонстранты отправились в особняк премьера

В столице Армении продолжаются беспорядки, вызванные очередным обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Протестующих возмутило заявление Никола Пашиняна о завершении войны на спорных территориях.

Напомним, несколько часов назад премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление, что война за Карабах завершена. Он объяснил, почему принял столь сложное решение.

Армянский премьер-министр сообщил, что прислушался к оценкам людей, которым хорошо известна реальная ситуация в Карабахе, а также глубоко проанализировал военную ситуацию. По его мнению, прекращение войны - это "наилучшее возможное решение".

Война за Нагорный Карабах прекратилась 10 ноября в 01:00.

Протестующие против такого решения направились к правительственным дачам, где проживает премьер и его семья. Но охрана заявила демонстрантам, что Пашиняна нет дома. Произошло несколько стычек.

Сейчас в центре Еревана на площади Республики находится несколько тысяч человек.