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Заявление Пашиняна взорвало Ереван: Демонстранты отправились в особняк премьера
11 ноября 2020, 13:10 • 304 • В мире
Ереванские демонстранты направились к особняку Никола Пашиняна после его заявления о том, что Армения прекращает военные действия в Карабахе. Однако дома премьера не оказалось.
В столице Армении продолжаются беспорядки, вызванные очередным обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Протестующих возмутило заявление Никола Пашиняна о завершении войны на спорных территориях.
Напомним, несколько часов назад премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление, что война за Карабах завершена. Он объяснил, почему принял столь сложное решение.
Армянский премьер-министр сообщил, что прислушался к оценкам людей, которым хорошо известна реальная ситуация в Карабахе, а также глубоко проанализировал военную ситуацию. По его мнению, прекращение войны - это "наилучшее возможное решение".
Война за Нагорный Карабах прекратилась 10 ноября в 01:00.
Протестующие против такого решения направились к правительственным дачам, где проживает премьер и его семья. Но охрана заявила демонстрантам, что Пашиняна нет дома. Произошло несколько стычек.
Сейчас в центре Еревана на площади Республики находится несколько тысяч человек.
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