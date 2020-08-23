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Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под обстрелами?"
23 августа 2020, 18:00 • 414 • Политика
В ООН назвали ситуацию с госпитализацией Навального тревожной. Олег Газманов не выдержал. "А дети Донбасса под обстрелами?" - негодует он.
Управление ООН по правам человека обеспокоено ситуацией вокруг госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Это возмутило Олега Газманова в Twitter. Стоит отметить, что страница, на которой было размещено сообщение, не верифицирована. Официально подтверждён лишь аккаун артиста Олега Газманова в Instagram.
В управлении ООН по правам человека пишут, что происшествие с Навальным вызывает "большую тревогу". Ведомство призвало приложить все усилия для того, чтобы оппозиционер как можно скорее встал на ноги.
Жители Донецка и Луганска поблагодарили за поддержку, а также за то, что тот выставил на всеобщее обозрение двойные стандарты международной организации.
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