Заявление ООН по Навальному взбесило Олега Газманова: "А дети Донбасса под обстрелами?"

Управление ООН по правам человека обеспокоено ситуацией вокруг госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального. Это возмутило Олега Газманова в Twitter. Стоит отметить, что страница, на которой было размещено сообщение, не верифицирована. Официально подтверждён лишь аккаун артиста Олега Газманова в Instagram.

В управлении ООН по правам человека пишут, что происшествие с Навальным вызывает "большую тревогу". Ведомство призвало приложить все усилия для того, чтобы оппозиционер как можно скорее встал на ноги.

"А дети Донецка под обстрелами не волнуют?" - с негодованием пишет в соцсети пользователь Олег Газманов.

Жители Донецка и Луганска поблагодарили за поддержку, а также за то, что тот выставил на всеобщее обозрение двойные стандарты международной организации.