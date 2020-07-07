Заявление о подготовке к войне с Россией адмирал Неижпапа сделал по согласованию с Владимиром Зеленским

В общем-то, в заявлении главкома ВМС Алексея Неижпапы о подготовке войны с Россией нет ничего такого, что могло бы шокировать по-настоящему – то, что российско-украинской войны не избежать, понимают, наверное, все, кто более-менее глубоко погружён в проблематику отношений Москвы и Киева. Кстати, сам Неижпапа едва ли хочет этой войны, понимая все её последствия, – и своё скандальное заявление он, похоже, сделал именно затем, чтобы, «проговорившись», эту войну упредить. Но не в этом интрига.

Смотрите, что происходит. В этом году Украине придётся выплатить западным кредиторам 17 миллиардов долларов. А денег нет, казна пуста. Правда, теперь можно напечатать гривну – после смены руководства Нацбанка. Но тогда осенью страну захлестнёт гиперинфляция, и «зелёную власть» может смыть потоком народного недовольства. Чем можно отвлечь народ при таком раскладе? Только войной. А ещё этой осенью Европа может признать саботаж Киевом минских договорённостей и снять с России санкции. Допустить это украинское руководство не может. Как удержать Европу от шага, к которому там уже давно морально готовы? Развязать войну, больше никак. Но украинские военные хорошо понимают, к чему такая война приведёт – к демонтажу украинской государственности, о чём уже не раз предупреждал президент России. И демарш адмирала Неижпапы, дорожащего украинской государственностью, это, по сути, крик отчаяния. Нас готовят к войне! Просто Неижпапа подал готовящееся в обёртке ура-патриотизма, мол, к бою готовы! Иначе – не сносить бы ему головы.

«Зададим себе простой вопрос, – разъясняет ситуацию киевский политолог Андрей Головачёв. – Мог ли командующий ВМС Украины сделать такое обязывающее заявление без согласования с Зеленским? Ответ – нет, конечно. Ни один военный не посмел бы сделать такое заявление без согласования с верховным главнокомандующим. Стало быть, адмирал Неижпапа просто озвучил позицию Зеленского. Который сам её не может озвучить. Зеленский не принесёт и не мог принести мира». Правда, Головачёв полагает, что Неижпапа не «спалил» Зеленского своим заявлением, а лишь «начал психологическую обработку общества к предстоящему военному конфликту с Россией».