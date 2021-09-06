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Заявление на участие в онлайн-голосовании 17-19 сентября подали 1,5 миллиона москвичей

06 сентября 2021, 13:10  •  89 • Политика
Фото: pixabay.com
Они смогут принять непосредственное участие в жизни страны, не меняя собственных планов
Более 1,5 миллиона москвичей уже сделали свой выбор в преддверии Единого дня голосования – они зарегистрировались на участие в онлайн-выборах 17-19 сентября.
В этом году россияне выбирают новый состав Государственной думы. Помимо этого, жителям некоторых районов Москвы предстоит выбрать депутатов в Мосгордуму и совет депутатов Щукина. Сделать это можно как обычно – явившись на избирательный участок по месту постоянной регистрации, а можно через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Голосовать через интернет предпочитают люди, которые живут не по месту прописки, которые в дни выборов будут отсутствовать в Москве или те, кто просто старается избегать общественных мест. Молодежи тоже привычнее использовать гаджеты, чем заполнять бумажные бюллетени, поясняют эксперты.
У москвичей, желающих воспользоваться системой ДЭГ, еще есть время зарегистрировать заявление на mos.ru до 23:59 13 сентября. Сделать это могут горожане, имеющие полную учетную запись на портале Мосуслуг. Заявка будет передана в Центризбирком на проверку. Когда она будет пройдена, избирателю придет уведомление.
Гражданин, внесенный в списки голосующих онлайн, получить бумажный бюллетень не сможет. О том, как будет организовано независимое наблюдение за электронным голосованием, ранее рассказали в Общественной палате Москвы.
Москвичи, проголосовавшие онлайн, автоматически становятся участниками розыгрыша призов акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". К партнерам программы присоединились десятки магазинов и поставщиков услуг, в том числе сотовой связи.

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