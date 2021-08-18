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Заявление Москвы о решении "покончить" с вопросом Курил возмутило японцев

18 августа 2021, 18:55  •  35 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторые жители Страны Восходящего солнца считают, что Токио уже ничего не сможет сделать по теме принадлежности островов
Высказывание полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева о готовности Москвы "покончить" с территориальным вопросом относительно Курильских островов вызвало шквал негодования у японских читателей портала Yahoo News Japan.
Отметив, издание посвятило статью сделанному еще в конце июля заявлению российского политика, призвавшего обязательно осваивать Курилы, чтобы закончить разговоры о принадлежности региона.
"Я уверен, что в течение ближайших 5 лет мы ясно почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их просто освоим", – сказал тогда Трутнев.
Он отметил важность привлечения иностранных инвестиций в регион. В Японии данное заявление восприняли как первый сигнал о готовности России "поставить точку" в вопросе принадлежности Курил за счет их экономического развития.
В комментариях большинство читателей выразили точку зрения, что диалог с Москвой уже невозможен. Однако они разошлись во мнении, способен ли Токио хоть каким-либо образом ответить РФ или нет.
"Всякое экономическое сотрудничество с Россией прекратить! Защитим наши острова!", "Хоть частично, но Япония может победить. Нам нужны атомное оружие и мощный флот", "Отнятое военной силой и вернуть себе можно только военной силой!" – собрало издание "ИноСМИ" реакцию японцев.
Некоторые читатели считают, что Стране Восходящего солнца уже давно нужно смириться с потерей Курил. Они призвали заняться укреплением Хоккайдо, северо-восток которого пребывает сейчас в "полном запустении", поскольку оттуда бегут люди – "пока туда не пришли русские".
"К сожалению, Россия владеет северными территориями уже дольше, чем ими владела Япония", – напоминает mid. Этот пользователь полагает, что правительству нужно бы как-то "осложнить" там жизнь россиян, но, сокрушается он, у официального Токио на это нет ни идей, ни сил. 
Некоторые японцы указали, что "победителей" не судят, и оспорить принадлежность островов России уже невозможно.
В Японии периодически "сражаются" с РФ на полях интернет-пространства. Чаще всего это случается или после приезда на Курилы кого-то из российского руководства, как, например, это было в конце июля, когда глава кабмина Михаил Мушустин посетил Итуруп, или в результате каких-либо знаковых решений Кремля. В частности, очередная истерика и паника среди японцев началась в нынешнем июне после того, как Москва объявила о выходе России из Договора по открытому небу.

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