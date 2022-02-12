Заявление МИД: Против России ведётся информационная атака

Министерство иностранных дел России опубликовало официальное заявление: против России ведётся информационная атака. Примеры очень наглядные, и их, увы, немало.

"В конце 2021 - начале 2022 годов мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой - убедить мировую общественность в том, что Российская Федерация готовит вторжение на территорию Украины", - сказано на официальном сайте МИД России.

В публикации приводятся примеры распространения западными СМИ откровенной дезинформации и манипуляций. Заявления властей и прочих официальных лиц России о приверженности дипломатическим принципам и нацеленности на мирное разрешение ситуации на Украине намеренно игнорировались.

Западные средства массовой информации выполняли политический заказ своих правительств. Особенно ярко это проявляется в американской журналистике. Например, 25 января The Washington Post опубликовало материал, где предполагается, что русские ракеты будут направлены на "цели в глубине Украины", Киев же в ответ начнёт убивать солдат противника в приграничной зоне настолько быстро, насколько это возможно.

"Фактически читателю не оставляют возможности усомниться в правоте слов издания, подавая так, будто "всё уже решено", - пишет МИД России.

В ведомстве добавили, что агентство Bloomberg дважды за последнее время опубликовало откровенные фейки, которые позднее получили опровержение от высокопоставленных лиц. Первый касается информации, что Си Цзиньпин обратился с просьбой к Путину не "вторгаться на Украину" во время Олимпийских игр. Якобы об этом агентству сообщил работающий в Пекине дипломат, пожелавший остаться неизвестным.

Второй фейк появился в ночь с 4 на 5 февраля. Публикация была озаглавлена "Прямой эфир: Россия вторгается на Украину". Позднее агентство попыталось убедить мир, что выпуск этой новости был "ошибкой". Независимые эксперты уверены: такая информация на страницах Bloomberg вполне могла бы стать поводом обрушения экономики многих стран, а также повлечь за собой серьёзные последствия для геополитики в мировом масштабе.