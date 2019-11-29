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Заявление Макрона по РСМД подтвердило, что мозг НАТО не работает - Пушков
29 ноября 2019, 03:09 • 69 • Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД после переговоров с генсеком НАТО Столтенбергом. "Макрон ищет выход из тупика, а мозг НАТО отказывается работать", - прокомментировал сенатор Пушков.
Предложения президента России Владимира Путина о моратории по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД) неприемлемы в нынешнем виде, но могут послужить основой для переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Слова французского лидера прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, между позициями Макрона и НАТО имеется принципиальная разница. В военном блоке сразу заявили, что мораторий на размещение РСМД в Европе "не заслуживает доверия" и обсуждать нечего. В свою очередь Макрон отметил, что предложение России - это "основа для обсуждений".
Напомним, что после того как США разорвали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и озвучили планы по размещению соответствующих вооружений в Европе, Россия предложила Европе ввести мораторий на РСМД, чтобы снизить военные риски для европейских стран. Франция и Германия уже отвергли данное предложение.
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