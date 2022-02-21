Заявление Макрона до боли напомнило песню Максима Леонидова

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России напомнило пользователям Сети знаменитую песню Максима Леонидова.

Макрон предложил президенту США Джо Байдену и президенту России Владимиру Путину провести двусторонний саммит, чтобы решить вопросы безопасности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

В пресс-службе отметили, что обе стороны выразили своё согласие организовать такую встречу.

Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин согласились,

- говорится в сообщении.

Интернет-пользователи в шутку отметили, что попытка Макрона наладить мосты между Россией и США напоминает песню Максима Леонидова, в которой есть строчка: "Я обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтоб посмотреть, не обернулся ли я".

Отметим, что в конце прошлого года Путин направил США и НАТО список требований в сфере безопасности. В частности, Москва настаивает на том, чтобы силы НАТО были отведены на те позиции, которые альянс занимал в 1997 году. И чтобы России дали гарантии нерасширения НАТО на восток. В частности - на Грузию и Украину.

По словам Путина, по всем ключевым для России пунктам Запад ответил отказом. Более того, в конце прошлой недели стало известно о планах НАТО разместить свои силы в Румынии.

Недавно немецкий журнал Der Spiegel опубликовал некогда секретный документ из Британского национального архива, свидетельствующий о том, что Запад обещал Москве не расширять НАТО на восток. Это стало ещё одним доказательством того, что такое обещание действительно было дано русским. И что современные политики, которые отрицают существование подобной договорённости, попросту лгут.