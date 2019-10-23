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Заявление Кремля. Главное: США бросили курдов под каток турецкой армии

23 октября 2019, 17:24  •  15 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня, 23 октября, в беседе с журналистами прокомментировал главные события повестки дня. Так, он отметил, что США буквально бросили курдов под каток турецкой армии.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление Зеленского по "роли нормандского формата" в урегулировании ситуации в Донбассе. По словам официального представителя Кремля, никаких изменений, которые могли бы привести к подготовке саммита, пока не видно.
В беседе с журналистами Песков затронул и тему военных США в Сирии.
"США бросили курдов в Сирии, оставив на границе и вынуждая воевать с турками, - отметил он. - Если курды не отойдут, придётся отойти сирийским пограничникам и военной полиции РФ, оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии".

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