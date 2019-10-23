Заявление Кремля. Главное: США бросили курдов под каток турецкой армии

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление Зеленского по "роли нормандского формата" в урегулировании ситуации в Донбассе. По словам официального представителя Кремля, никаких изменений, которые могли бы привести к подготовке саммита, пока не видно.

В беседе с журналистами Песков затронул и тему военных США в Сирии.

"США бросили курдов в Сирии, оставив на границе и вынуждая воевать с турками, - отметил он. - Если курды не отойдут, придётся отойти сирийским пограничникам и военной полиции РФ, оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии".