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Заявление главы Минобороны Украины поставило в тупик. Саакашвили тоже обещал, а потом лупили "Грады"

12 февраля 2022, 21:50  •  434 • Политика
Военкор "КП" Александр Коц прокомментировал заявление главы украинского Минобороны Алексея Резникова о том, что у Киева нет планов нападать на Россию. Он вспомнил, как похожая ситуация в Грузии привела к том, что по Цхинвали лупили "Грады".
Александр Коц отмечает, что слова Резникова можно расценивать по-разному. С одной стороны они могут звучать, как признание ДНР и ЛНР русскими территориями. С другой, они могут быть банальным обманом. В какой-то степени заявление из Киева поставило Коца в тупик. Ведь в 2008 году бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тоже обещал мир, а закончилась эта история тем, что "Грады" лупили по спящему Цхинвали.
Тогда Саакашвили уверял, что издал приказ о ненападении грузинской армии на территорию Южной Осетии, заявив, что ради мира готов пойти на любой компромисс. В итоге его слова обернулись обманом и операцией русской армии.
Напомним, тогда для установления порядка русским войскам потребовалось всего шести дней.

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