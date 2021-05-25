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Заявление главы Генштаба Франции о России "перевели" на русский
25 мая 2021, 12:45 • 379 • Политика
Заявление главы Генерального штаба французской армии Франсуа Лекуантра о России "перевели" на русский язык. В частности, генерал назвал Россию "очень агрессивным противником".
В интервью газете Le Figaro он заявил о том, что Западу стоит обратить внимание на опасения стран Восточной Европы из-за масштабного перевооружения армии нашей страны. Он подчеркнул, что Россия и Китай стали слишком опасными в космосе и под водой. Также, по его словам, Россия стремится "ослабить существующую в Европе демократическую модель" путём усиления в киберпространстве. Генерал призвал страны Запада найти средства, чтобы достичь договорённостей с Москвой.
В Сети же "тревожную речь" генерала разъяснили по-русски.
"Россия слишком агрессивно пытается обороняться от миролюбивых демократичных нападений Запада", - написал пользователь "Inspektor Po".
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