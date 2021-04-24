Заявление Байдена вынудило Эрдогана сделать неудобное признание об армянах

После того как президент США Джо Байден по случаю Дня памяти Армении заявил о геноциде армян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и готов к развитию связей с Арменией.

Ранее президент США Джо Байден по случаю Дня памяти Армении признал геноцидом случившееся в Османской империи и взял обязательство "предотвратить повторение подобных злодеяний".

"Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления", - говорится в заявлении Байдена.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter опроверг заявление президента США и заметил, что "слова не могут изменить или переписать историю" и Анкаре "нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого".

"Политический оппортунизм - величайшее предательство мира и справедливости", - заявил министр.

А вот президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал довольно неудобное признание о геноциде, заявив, что чтит память армян, погибших в 1915 году. Кроме того, сообщил, что готов к развитию связей с Арменией, пишет агентство Anadolu.