Заявление Байдена грозит США потерей авиабазы? Турки готовы перехватить Инджирлик

В Турции заговорили об установлении полного контроля над авиабазой Инджирлик. Как заявил местный политик Догу Перинчек, американских военных можно отправить домой в течение двух недель.

В Турции после слов американского лидера Джо Байдена заявили о готовности установить полный контроль над авиабазой Инджирлик. По словам председателя партии "Родина" Догу Перинчека, затем можно выслать военных США, пребывающих на базе, домой.

Он пояснил, что военные Турции должны "немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик".

Кроме того, высылка американских военнослужащих должна осуществиться в течение 15 дней.

Примечательно, передаёт ТАСС, что такого рода заявления в Турции делаются уже не впервые.

Обычно подобная риторика Анкары используется в свете угроз из Вашингтона, но до конкретных шагов в этом направлении дело пока всё же не доходило.

Ранее американский лидер признал геноцид армян в Османской империи. На это глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает формулировки президента США о признании геноцида.