Заявивший о покушении грузинский журналист снова оскорбил Путина

Владимир Путин. Фото:Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Для обращения к российскому лидеру Габуния решил использовать русский язык

Грузинский журналист, который в прошлом году матом высказался в адрес Владимиру Путина в прямом эфире государственного телеканала, решил снова высказать свое мнение о российском президенте.

С оскорблениями он выступил на телеканале Mtavari Arkhi, которое Габуния основал после скандала с оскорблениями в адрес российского президента. О произошедшем сообщили РИА "Новости".

Для того, чтобы донести свои слова до главы России Георгию пришлось переключиться с грузинского языка на русский. Журналист также припомнил в своей речи и чеченского лидера Рамзана Кадырова, указывает "Царьград".

Недавно власти Грузии задержали россиянина по обвинению в покушении на убийство. По заявлениям грузинской стороны, мужчина приехал в Тбилиси для того, чтобы разобраться с Габунией из-за высказываний в адрес Путина – такой приказ отдал ему Рамзан Кадыров, указывают в Грузии.

Напомним, в прошлом году Габуния матом оскорбил Владимира Путина в прямом эфире. После этого в Грузии поднялась волна общественных протестов, в результате которых журналиста отстранили от работы. Чуть позже он основал собственный телеканал с либеральной повесткой.