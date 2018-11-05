Заявившая о «трехкопеечных зарплатах» свердловская чиновница заработала 1,5 млн рублей

На Урале директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких объяснила молодым людям, что государство им ничего не должно. А также добавила тезис о трехкопеечных зарплатах у чиновников - журналисты узнали, сколько зарабатывает Глацких.

Журналисты уральских редакций по следам скандального заявления главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких рассказали о заработной плате чиновницы, а также о представилях топ-3 самых обеспеченных людей в свердловском правительстве. Глацких, напомним, заявила в ходе встречи с подростками, что государство им ничего не должно. Должны родители, а государство их - родителей - не просило рожать. Также чиновница добавила, что государство поддерживает молодежь мероприятиями, «организация которых обходится недешево». А зарплаты у ее коллег-чиновников «трехкопеечные».

В то же время в видеозаписи, представленной журналистами, звучит лишь ответ чиновницы. А вопрос пересказан диктором. Как бы там ни было, заявление действительно оказалось скандальным. А чиновница теперь не отвечает на звонки журналистов, как пишет «Политика сегодня».

Рейтинг самых обеспеченных в правительстве Свердловской области приводит Ura.ru со ссылкой на поданные декларации.

первый замгубернатора Владимир Тунгусов – 37,8 млн рублей за прошлый год;

министр промышленности и науки Сергей Пересторонин – 7,99 млн рублей;

министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов - 7,37 млн рублей.

Меньше всех, как пишет Ura.ru в телеграм-канале, в правительстве заработала Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики – 1,5 млн рублей.