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Заявившая о «трехкопеечных зарплатах» свердловская чиновница заработала 1,5 млн рублей

05 ноября 2018, 16:39  •  29 • Политика
На Урале директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких объяснила молодым людям, что государство им ничего не должно. А также добавила тезис о трехкопеечных зарплатах у чиновников - журналисты узнали, сколько зарабатывает Глацких.
Журналисты уральских редакций по следам скандального заявления главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких рассказали о заработной плате чиновницы, а также о представилях топ-3 самых обеспеченных людей в свердловском правительстве. Глацких, напомним, заявила в ходе встречи с подростками, что государство им ничего не должно. Должны родители, а государство их - родителей - не просило рожать. Также чиновница добавила, что государство поддерживает молодежь мероприятиями, «организация которых обходится недешево». А зарплаты у ее коллег-чиновников «трехкопеечные».
В то же время в видеозаписи, представленной журналистами, звучит лишь ответ чиновницы. А вопрос пересказан диктором. Как бы там ни было, заявление действительно оказалось скандальным. А чиновница теперь не отвечает на звонки журналистов, как пишет «Политика сегодня».
Рейтинг самых обеспеченных в правительстве Свердловской области приводит Ura.ru со ссылкой на поданные декларации.
  • первый замгубернатора Владимир Тунгусов – 37,8 млн рублей за прошлый год;
  • министр промышленности и науки Сергей Пересторонин – 7,99 млн рублей;
  • министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов - 7,37 млн рублей.
Меньше всех, как пишет Ura.ru в телеграм-канале, в правительстве заработала Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики – 1,5 млн рублей.

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