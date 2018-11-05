|
Заявившая о «трехкопеечных зарплатах» свердловская чиновница заработала 1,5 млн рублей
05 ноября 2018, 16:39 • 29 • Политика
На Урале директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких объяснила молодым людям, что государство им ничего не должно. А также добавила тезис о трехкопеечных зарплатах у чиновников - журналисты узнали, сколько зарабатывает Глацких.
Журналисты уральских редакций по следам скандального заявления главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких рассказали о заработной плате чиновницы, а также о представилях топ-3 самых обеспеченных людей в свердловском правительстве. Глацких, напомним, заявила в ходе встречи с подростками, что государство им ничего не должно. Должны родители, а государство их - родителей - не просило рожать. Также чиновница добавила, что государство поддерживает молодежь мероприятиями, «организация которых обходится недешево». А зарплаты у ее коллег-чиновников «трехкопеечные».
В то же время в видеозаписи, представленной журналистами, звучит лишь ответ чиновницы. А вопрос пересказан диктором. Как бы там ни было, заявление действительно оказалось скандальным. А чиновница теперь не отвечает на звонки журналистов, как пишет «Политика сегодня».
Рейтинг самых обеспеченных в правительстве Свердловской области приводит Ura.ru со ссылкой на поданные декларации.
Меньше всех, как пишет Ura.ru в телеграм-канале, в правительстве заработала Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики – 1,5 млн рублей.
Подпишитесь на нас
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
31 октября 2018, 19:39
|
30 октября 2018, 07:54
|
03 ноября 2018, 15:54
|
01 ноября 2018, 02:09
|
30 октября 2018, 07:54
|
04 ноября 2018, 14:39
|
02 ноября 2018, 00:45