Заявив о "главном преступлении Ельцина", Жириновский перешёл к трупу Ленина и требованиям

Подписание Беловежского соглашения депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал "самым страшным преступлением в России", возложив вину на первого президента страны Бориса Ельцина. Жириновский уверен, что лидеры России, Белоруссии и Украины - на тот момент это были Борис Ельцин, Станислав Шушевич и Леонид Кравчук - не имели права ликвидировать СССР этим соглашением.

Оснований для ликвидации не было никаких, продолжает Жириновский, "ни моральных, ни экономических".

"Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну", - о своей позиции политик говорит в личном телеграм-канале.

Жириновский считает, что подписание соглашения - это "продолжение большевистской линии", а также добавляет, что все российские революции приводили только к бедам. В завершение депутат призывает принять принципиальное решение, убрав с Красной площади в Москве все останки "радикалов-экстремистов левой ориентации".

"Пока труп Ленина лежит на Красной площади, порядка в нашей стране не будет, - резюмирует Жириновский. - Должно вырасти новое поколение граждан, которые бы с отвращением говорили о большевиках и их деяниях".