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Заявив о "главном преступлении Ельцина", Жириновский перешёл к трупу Ленина и требованиям

08 декабря 2019, 17:54  •  152 • Политика
Депутат Владимир Жириновский заявил о "главном преступлении Ельцина" - политик считает таковым подписание Беловежского соглашения. После этой реплики Жириновский перешёл к трупу Ленина и требованиям.
Подписание Беловежского соглашения депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал "самым страшным преступлением в России", возложив вину на первого президента страны Бориса Ельцина. Жириновский уверен, что лидеры России, Белоруссии и Украины - на тот момент это были Борис Ельцин, Станислав Шушевич и Леонид Кравчук - не имели права ликвидировать СССР этим соглашением.
Оснований для ликвидации не было никаких, продолжает Жириновский, "ни моральных, ни экономических".
"Ведь в истории человечества хоть и было немало военных и государственных переворотов, но никто никогда не распускал страну", - о своей позиции политик говорит в личном телеграм-канале.
Жириновский считает, что подписание соглашения - это "продолжение большевистской линии", а также добавляет, что все российские революции приводили только к бедам. В завершение депутат призывает принять принципиальное решение, убрав с Красной площади в Москве все останки "радикалов-экстремистов левой ориентации".
"Пока труп Ленина лежит на Красной площади, порядка в нашей стране не будет, - резюмирует Жириновский. - Должно вырасти новое поколение граждан, которые бы с отвращением говорили о большевиках и их деяниях".
Фото: t.me/zhirinovskylive.

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