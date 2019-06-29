Заявив о "двуличии" Путина, Элтон Джон получил вежливый ответ от президента России

Перед саммитом G20 президент России Владимир Путин дал развёрнутое интервью The Financial Times. В том числе и об отношении в России к гомосексуализму.

Британский певец сэр Элтон Джон, который известен своей открытой гомосексуальной позицией, позволил себе в Twitter раскритиковать президента и даже перешёл на оскорбления, обвинив Путина в "двуличии".

"Уважаемый президент Путин, я был глубоко расстроен, когда прочитал ваше недавнее интервью в Financial Times, - написал он в одной из серии твитов на эту тему. - Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что проведение политики, охватывающей многокультурное и сексуальное разнообразие, в наших обществах устарело".

Фото: twitter/eltonofficial

Путин же возмутился тем, что сегодня последователи нетрадиционной ориентации "напридумывали пять полов уже или шесть полов". При этом он особо подчеркнул, что "нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения".

На итоговой конференции в Осаке на G20 Путин дал ответ сэру Элтону Джону. И в отличие от ответа самого исполнителя - весьма вежливый, напомнив о его музыкальном таланте и упрекнув при этом в заблуждении.

"Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, - отметил президент России. - Мы с удовольствием все его слушаем, но я думаю, что он заблуждается".

Кроме того, глава государства обратил особое внимание на то, с какой агрессивностью пропагандисты гомосексуализма действуют.

"Агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству", - отметил Путин и призвал к уважению, напомнив, что "нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения".