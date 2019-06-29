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Заявив о "двуличии" Путина, Элтон Джон получил вежливый ответ от президента России

29 июня 2019, 16:09  •  10 • Политика
Британский певец сэр Элтон Джон раскритиковал интервью президента РФ Владимира Путина за его слова об отношении к гомосексуализму в России и даже перешёл на оскорбления, обвинив главу государства в "двуличии". Путин ответил на это вежливо, отметив, что Джон "заблуждается".
Перед саммитом G20 президент России Владимир Путин дал развёрнутое интервью The Financial Times. В том числе и об отношении в России к гомосексуализму.
Британский певец сэр Элтон Джон, который известен своей открытой гомосексуальной позицией, позволил себе в Twitter раскритиковать президента и даже перешёл на оскорбления, обвинив Путина в "двуличии".
"Уважаемый президент Путин, я был глубоко расстроен, когда прочитал ваше недавнее интервью в Financial Times, - написал он в одной из серии твитов на эту тему. - Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что проведение политики, охватывающей многокультурное и сексуальное разнообразие, в наших обществах устарело".
Фото: twitter/eltonofficial
Путин же возмутился тем, что сегодня последователи нетрадиционной ориентации "напридумывали пять полов уже или шесть полов". При этом он особо подчеркнул, что "нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения".
На итоговой конференции в Осаке на G20 Путин дал ответ сэру Элтону Джону. И в отличие от ответа самого исполнителя - весьма вежливый, напомнив о его музыкальном таланте и упрекнув при этом в заблуждении.
"Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, - отметил президент России. - Мы с удовольствием все его слушаем, но я думаю, что он заблуждается".
Кроме того, глава государства обратил особое внимание на то, с какой агрессивностью пропагандисты гомосексуализма действуют.
"Агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству", - отметил Путин и призвал к уважению, напомнив, что "нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения".

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