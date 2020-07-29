«Заявили это на предварительном следствии»: адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в ДТП с погибшим

Актёр Михаил Ефремов отказался от признания вины по делу о смертельном ДТП. Об этом рассказал адвокат родных погибшего в результате аварии Сергея Захарова Александр Добровинский. В свою очередь, защитник актёра заявил, что Ефремов никогда не признавал вину.

Актёр Михаил Ефремов отказался от признания вины по делу о смертельном ДТП. Об этом рассказал адвокат родных погибшего в результате аварии Сергея Захарова Александр Добровинский.

«Он сначала признал вину, затем отказался. Это есть в материалах дела», — приводит его слова ТАСС.

Позже адвокат актёра Эльман Пашаев заявил RT, что сторона актёра никогда не признавала вину.

«Мы никогда свою вину не признавали и заявляли это на предварительном следствии даже. Михаил сожалеет о том, что произошло, и я сожалею о том, что произошло, но это не значит, что он виноват», — заявил юрист.

Он добавил, что в суде поднимет вопрос, был ли актёр в момент аварии за рулём.

«Тему о том, находился ли Ефремов за рулём автомобиля в ту ночь, мы будем обсуждать в суде. В машине он да, находился», — добавил защитник.

Напомним, 29 июля в Пресненском суде Москвы должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, но из-за неявки его адвокатов оно было перенесено на 30 июля.

Пашаев уточнил, что готовится к вылету в Москву и прибудет на назначенное на 30 июля заседание.

Как рассказал источник ТАСС, актёр во время следствия отказался от дачи показаний.

«Он до сих пор не дал показания. Возможно, у него такая позиция. Возможно, он сделает это в ходе судебного заседания», — сказал он.

Сам Ефремов, по словам Добровинского, заявил в суде, что он индивидуальный предприниматель.

«У него нормальное состояние, спокойное. Он заявил, что не актер, а индивидуальный предприниматель», — сказал защитник.

Другой адвокат родственников Сергея Захарова Татьяна Головкина рассказала, что Ефремов не предлагал денежную компенсацию родным погибшего.

«Ефремов денег пока не предлагал, не направлял ни по почте, ни на счёт», — сказала она.

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Александр Добровинский также сообщил, что потерпевшие подготовили гражданские иски к Ефремову, но пока не направляли их. По словам адвоката, семья Сергея Захарова примет любой приговор суда в отношении артиста.

«Мы решили, что согласимся с оценкой прокурора и примем приговор суда по наказанию», — подтвердил он.

Помимо этого, он рассказал, что Ефремову могут назначить другого адвоката.

«Переносить постоянно слушания из-за отсутствия тех или иных адвокатов не будут. Я соглашусь с прокурором в том, что если защита господина Ефремова не появится до 3 августа (в течение 5 суток), то ему назначат адвоката по ст. 51 УПК», — пояснил юрист.

Напомним, Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee. Актёр не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров.

Мужчину с множественными травмами экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, он скончался через несколько часов. Ефремов в результате ДТП не пострадал.

Позже в прокуратуре сообщили, что Михаил Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Некоторые СМИ сообщили, что перед ДТП он находился в одном из московских пабов. При этом в ГИБДД Москвы рассказали, что за последние полтора года ему выписали 50 административных правонарушений в области дорожного движения, большая часть которых связана с превышением скоростного режима и нарушением разметки.

По факту произошедшего было открыто два уголовных дела — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека и совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения», а также «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

13 июня актёр записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных погибшего и заявил, что «не понимает, как дальше жить». Артист выразил готовность оказать помощь семье мужчины, отметив, что предложение является попыткой искупить вину, а не откупиться от семьи. Он также сказал, что не намерен подключать какие-либо связи, чтобы избежать правосудия, так как в данном случае «все всё видели».

Семья Захарова отказалась принять как извинения артиста, так и материальную помощь.

После этого, 3 июля, адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный не признаёт вину.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Более подробно ничего пояснять не буду, это преждевременно. То есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович ранее сказал, что готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина», — заявил он в эфире телеканала «Москва 24».

6 июля артисту было предъявлено обвинение в окончательной редакции: нарушение ПДД, совершённое лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.