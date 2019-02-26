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«Завуалированное предложение о переговорах»: согласится ли Трамп на встречу с Мадуро

26 февраля 2019, 02:54  •  59 • В мире
Встреча лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с американским президентом Дональдом Трампом позволит урегулировать политический кризис в Боливарианской Республике. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Его слова прозвучали на фоне новых санкций Вашингтона в отношении Каракаса. Эксперты подчёркивают, что заявление о гипотетических переговорах появилось накануне встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, поэтому его можно расценивать как своеобразное приглашение к диалогу.
 
Николас Мадуро и Дональд Трамп © Miraflores Palace; Jim Young / Reuters
 

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в эфире программы Democracy Now! заявил, что встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро и американского лидера Дональда Трампа могла бы способствовать урегулированию политического кризиса в латиноамериканской республике.

«Встреча Трампа с Мадуро разрешила бы кризис в Венесуэле, потому что Мадуро — глава Венесуэлы, а Трамп — глава венесуэльской оппозиции», — заявил руководитель венесуэльского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 23 февраля при попытке оппозиции провести через венесуэльско-колумбийскую границу грузовики с американской гуманитарной помощью произошли столкновения между сторонниками Гуаидо и военными. В результате пострадали более 300 человек и погибли не менее четырёх.

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По мнению главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы, США добиваются отстранения Николаса Мадуро с поста президента с целью восстановления контроля над экономикой Венесуэлы.

«Болтон как гангстер... Они хотят, чтобы Мадуро ушёл, чтобы восстановить контроль, который у них был, над венесуэльской экономикой, особенно над компанией PDVSA», — приводит РИА Новости реакцию Арреаса на планы Болтона.

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Как отметил в беседе с RT декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин, Венесуэле просто не повезло, что она находится в том месте, где расположены самые большие запасы нефти в мире.

Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил о намерении американских нефтяных компаний развивать добычу углеводородов в Венесуэле. По его словам, «для США будет иметь большое значение, если американские нефтяные компании станут инвестировать, создавать возможности нефтедобычи в Венесуэле».

Наращивая давление

 

За последние месяцы США существенно усилили давление в отношении Каракаса. Согласно пресс-релизу Министерства финансов США, опубликованному 25 февраля, в санкционный список по Венесуэле включили ещё четверых граждан Венесуэлы, в том числе бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса.

Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс 25 февраля заявил, что в ближайшее время Вашингтон введёт новый пакет санкций против правительства Мадуро.

«В ближайшие дни Соединённые Штаты объявят ещё более жёсткие санкции в отношении коррумпированных финансовых сетей режима (Мадуро. — RT)», — цитирует его РИА Новости. 

Ранее США уже ввели санкции против компании PDVSA и министра нефти страны, главы PDVSA Мануэля Кеведо. МИД России назвал действия Вашингтона в отношении венесуэльских активов «захватом века».

Высказывание главы МИД Венесуэлы о гипотетической встрече Трампа и Мадуро можно рассматривать в качестве «завуалированного предложения о переговорах», отметил в беседе с RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. Однако сам Мадуро уже предлагал Тампу встретиться, и тот отказался.

«Сейчас все силы сконцентрированы в руках Дональда Трампа. Вашингтону удалось заручиться поддержкой всех ведущих стран Европы и Латинской Америки в отношении оппозиции латиноамериканской республики. Венесуэла оказалась в сложной ситуации. Попытаться найти консенсус с США для Мадуро было бы очень важно», — подчеркнул эксперт.

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При этом он отметил, что даже если бы Трамп захотел начать переговоры с Мадуро, ему бы не позволили сделать это американские «ястребы», так как они бы встретили такую меру мощной критикой.

«Политика Дональда Трампа в отношении Венесуэлы во многом продиктована его предвыборной программой. Ему нужно обеспечить себе поддержку консервативных кругов Республиканской партии на предстоящих президентских выборах. А эти люди хотели бы покончить с существующим режимом власти в Венесуэле», — отметил эксперт.

В понедельник, 25 февраля, президент Боливии Эво Моралес заявил о существующей угрозе жизни Николаса Мадуро со стороны США.

«После того как они (США и их союзники. — RT) потерпели неудачу, что сейчас говорит Помпео? Он говорит: Мадуро остались считаные дни. Прошлой ночью один американский сенатор сказал, что Мадуро должен быть убит. Если что-то произойдёт с жизнью Мадуро, ответственными будут США, Помпео и этот сенатор Рубио», — приводит агентство ABI заявление Моралеса.

  • Николас Мадуро выступает на митинге в Каракасе
  • РИА Новости
  • © Карлос Эррера

США заинтересованы в ликвидации той системы власти, которая существует в Венесуэле, а не в нахождении консенсуса с Мадуро, считает Николай Калашников.

«Однако убийство Мадуро вряд ли выгодно Трампу. Создавать ещё одного мученика ему ни к чему. Для президента США было бы гораздо выгоднее, чтобы венесуэльский лидер бежал из страны», — подчеркнул эксперт.

Политическая параллель

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Эксперты отмечают, что высказывания главы венесуэльского внешнеполитического ведомства о возможной встрече лидеров США и Венесуэлы прозвучали накануне саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Вьетнаме.

Слова главы МИД Венесуэлы можно расценивать в качестве скрытого предложения Соединённым Штатам повторить успешный опыт переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, пояснил в беседе с RT политолог, специалист по политике США и Латинской Америки Сергей Михеев.

«Эта инициатива венесуэльских властей приурочена к саммиту Дональда Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме. Однако у Венесуэлы нет тех козырей, которые есть у Северной Кореи: во-первых, ядерной программы и ракет, которые могут донести, пусть и теоретически, ядерный снаряд до США, а, во-вторых, абсолютного контроля внутриполитической ситуации, которая есть сейчас у Кима. У Мадуро нет ни первого, ни второго», — пояснил эксперт.

Ранее США призвали вооруженные силы Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. С таким заявлением выступил вице-президент США Майкл Пенс в колумбийской столице на заседании «Группы Лимы». Он передал слова президента США Дональда Трампа вооружённым силам Венесуэлы.

«Вы можете принять щедрое предложение Гуаидо об амнистии и жить в мире и согласии со своими семьями у себя на родине. Однако, если вы изберёте другой путь и продолжите поддерживать Мадуро, вы неминуемо будете привлечены к ответственности», — утверждал он.

При этом в Бразилии уже заявили, что не намерены предоставлять свою территорию для гипотетического военного вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщил вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау.

По мнению Сергея Михеева, США устроил бы любой вариант развития, который привёл бы Вашингтон США к быстрой и лёгкой победе.

«Однако проблема для США сейчас заключается в том, что венесуэльские военные поддерживают Мадуро, а значит лёгкой и быстрой операции не получится. Пока американцы не будут уверены в быстром успехе, они никакую военную операцию проводить не будут», — заключил эксперт.

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