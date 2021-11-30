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Завтрашнее выступление Владимира Зеленского в парламенте может принести ему неприятный сюрприз

30 ноября 2021, 13:40  •  82 • Украина
Зеленский едет в Раду выступать с ежегодным посланием. Казалось бы, протокольное мероприятие, в котором все роли известны – тот, что на трибуне, зачитывает банальности, а те, что в зале, ему рукоплещут. На этот раз, впрочем, ожидают импровизаций – не от докладчика. Накануне олигарх Ринат Ахметов, которому «слуги народа» навязали роль заговорщика, побеседовал со спикером Русланом Стефанчуком. И теперь у вице-спикера Александра Корниенко забот полон рот – не устроили бы Зеленскому обструкцию.
Накануне Ахметову доложили, что Зеленский с Ермаком вознамерились – ни много ни мало – отжать у него крупнейшую на Украине частную энергетическую компанию ДТЭК. Сценарий такой: Ахметова обвинят в попытке устроить государственный переворот на Украине, проведут заседание Совбеза, на котором поставят вопрос ребром: может ли крупнейшая энергетическая компания в стране принадлежать неблагонадёжному заговорщику? Поскольку ответ напрашивается сам собой, компании назначат от государства (читай – от Ермака с Зеленским, а Беня Коломойский будет, как обычно, где-то неподалёку) новых управленцев, Ахметова отправят под домашний арест, а ДТЭК, формально избежав национализации, перейдёт под контроль новых хозяев.
Собственно, «слуги народа» движутся в направлении освоения энергетических потоков стремительно и неукротимо. Как вы думаете, кто контролирует фирму-прокладку Industrial Innovation Group, зарегистрированную в ОАЭ и обеспечивающую поставку на Украину электроэнергии из Белоруссии? «Слуга народа» Давид Арахамия! Поставки белорусской электроэнергии за последние две недели признаны рекордными. Но электроэнергия из Белоруссии – сущая мелочёвка в сравнении с объёмами ахметовской ДТЭК.
Само собой, Ахметов, зная о коварных планах Ермака и Зеленского, не сидел сложа руки. Побеседовав со Стефанчуком, он уяснил, что спикер не склонен переоценивать влияние президента Украины на парламентские расклады, а при случае готов подыграть олигарху в его игре. Следует понимать, что в Раде у «слуг народа» давно нет простого большинства, после скандальной отставки Дмитрия Разумкова фракция дезинтегрирована. В нужных голосованиях задействуют депутатские группы «Доверие» и «За будущее», а также депутатов из фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Таким образом, аппаратный вес Стефанчука возрастает, а этого, кажется, не учитывают Зеленский с Ермаком. В общем, завтра в парламенте Украины может быть забавно – если Зеленский вдруг обнаружит, что президентская фракция уже как бы не совсем президентская.

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