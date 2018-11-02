«Завтра они отменят пенсии совсем»: депутат Рашкин о споре вокруг пенсионных льгот

Журналисты поговорили с депутатами, задав единственный вопрос - готовы ли они отказаться от пенсионных надбавок, согласно предложенному законопроекту. Чтобы прояснить спор вокруг законопроекта, Царьград говорил с депутатом Рашкиным, который отметил, рассматривается и полная отмена пенсий.

Журналисты опросили депутатов Госдумы в преддверии рассмотрения в Совете Федерации закона о добровольном отказе парламентариев от пенсионной надбавки. Как оказалось, такой возможностью готовы воспользоваться лишь шесть парламентариев из участвовавших в опросе. В то же время ранее норма была принята в Госдуме. Царьград поговорил с депутатами, чтобы понять, почему законопроект приняли, но воспользоваться им, по сути, не хотят.

В том числе на вопросы ответил депутат Валерий Рашкин. Он голосовал за принятие законопроекта, однако отмечает, что от того, что льгот «лишатся 170 человек», ситуация не изменится.

«У нас страна 140 миллионов. У нас президент, премьер-министр, чиновники, госслужащие, судьи, прокуратура, все остальные - вот о чем надо задуматься. Там миллионы надбавок и льгот. А вы об этом не говорите. Вот поговорите об этом», - объясняет свою позицию Рашкин.

Более того, депутат уверен, что готовится «вариант вообще отменить пенсию - всем, и вам в том числе». И ситуация может измениться в любой момент.