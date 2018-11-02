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«Завтра они отменят пенсии совсем»: депутат Рашкин о споре вокруг пенсионных льгот
02 ноября 2018, 17:09 • 72 • Политика
Журналисты поговорили с депутатами, задав единственный вопрос - готовы ли они отказаться от пенсионных надбавок, согласно предложенному законопроекту. Чтобы прояснить спор вокруг законопроекта, Царьград говорил с депутатом Рашкиным, который отметил, рассматривается и полная отмена пенсий.
Журналисты опросили депутатов Госдумы в преддверии рассмотрения в Совете Федерации закона о добровольном отказе парламентариев от пенсионной надбавки. Как оказалось, такой возможностью готовы воспользоваться лишь шесть парламентариев из участвовавших в опросе. В то же время ранее норма была принята в Госдуме. Царьград поговорил с депутатами, чтобы понять, почему законопроект приняли, но воспользоваться им, по сути, не хотят.
В том числе на вопросы ответил депутат Валерий Рашкин. Он голосовал за принятие законопроекта, однако отмечает, что от того, что льгот «лишатся 170 человек», ситуация не изменится.
«У нас страна 140 миллионов. У нас президент, премьер-министр, чиновники, госслужащие, судьи, прокуратура, все остальные - вот о чем надо задуматься. Там миллионы надбавок и льгот. А вы об этом не говорите. Вот поговорите об этом», - объясняет свою позицию Рашкин.
Более того, депутат уверен, что готовится «вариант вообще отменить пенсию - всем, и вам в том числе». И ситуация может измениться в любой момент.
«С этим правительством на день, на месяц вперед гадать ничего невозможно. Ничего невозможно. Было три варианта, я об этом говорил. Вот об этом скажите на своем телевидении. Было три варианта в правительстве. Первый вариант, жесткий, - отменить вообще все пенсии. Второй вариант - 63-65. И третий вариант - 65-65. Все три варианта были реальными, но выбрали один. Завтра они выберут первый вариант, жесткий, отменят пенсии совсем. И всё. И будете вы и вся страна без пенсий. А мы говорим о каком-то добровольном, чего-то отказываться, у депутатов, которых всего-то там 170 человек», - резюмировал собеседник Царьграда.
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