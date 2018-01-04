Завтра может быть война – 2018 • 1079 • Аналитика







Наши политики оценили роль спецпредставителя США на Украине Курта Волкера как поджигателя войны на Донбассе. Наверное, Петро это обещал, и обманул Курта. Выдал за войну «жабьи прыжки» ВСУ на Светлодарской дуге и артиллерийские обстрелы Донбасса, усилившиеся с 5 ноября 2017 года. А закончил Петро эту военную кампанию предновогодним обменом пленными, после личной встречи его спецпредставителя Виктора Медведчука с Владимиром Путиным. Вряд ли Петро согласовал его с Куртом. Конечно, столь гуманитарную акцию Курт, и пославший его Госдеп, не могут не приветствовать, но осадок от встречи Медведчука с Путиным у них, наверняка, остался. О чём они там ещё говорили?





Сергей Рябков, зам. главы МИД Сергея Лаврова, по поводу решения Вашингтона о поставках летального оружия сказал, что «США переступили «красную черту» и стали пособником в разжигании войны на Донбассе». Заметим, не только Курт Волкер, но уже весь Вашингтон. После этого Россия оперативно выводит своих военных из СЦКК на Донбассе, помня о судьбе своих миротворцев в Южной Осетии.



Старина вице-президент Джо Байден, хоть и в отставке, напомнил недавно о колониальном статусе Украины, и присоединился к мнению ряда американских генералов, что у США осталось 4 года военного превосходства над Россией и Китаем, то есть намекнул, что нужно срочно начинать большую войну. Поэтому бредовые обвинения России и Китая сыплются из американского рога изобилия.



Понятно, что начинать войну США лучше раньше, чем позже, потому что преимущества будет больше, и где для этого у них есть возможности? В Корее и на Украине. Но в Корее, под носом и у России, и у Китая, с воинственной и ядерной КНДР, и где нет под боком миролюбивого НАТО – не лучший вариант. Значительно лучше ситуация для США на Украине, где уже есть тлеющий конфликт, и НАТО под боком. Поставки противотанковых «Джавелинов» и провоцируют войну на Украине, они планируются где-то через два-три месяца.



Для гарантированной эскалации напряжённости на Донбассе, «партии Маккейна – Байдена - Волкера» нужно убрать слабака Порошенко с Муженко и Полтораком, дискредитировавших себя «жабьими прыжками». Ждать очередных украинских президентских выборов в 2019 году – это слишком долго, но может ведь произойти, совершенно случайно, «народный импичмент» Порошенко, уже объявленный третьим майданом имени Михаила Саакашвили, прибывшего на Украину из Америки через Польшу. Лучшее время для него – годовщина революции бандеровской «гидности» в феврале, и Михомайдан для этого уже готов, всё стоит неразогнанный, как будто чего-то ждёт.



Поэтому, годовщина наци-революции в феврале может обернуться вторым её этапом, с «народным импичментом» Порошенко и сносом его «режима внутренней оккупации», как утверждают свидомые бандеровцы, олигархической, естественно. Таким образом, в начале весны к власти в Бандерии может прийти режим «внутреннего доверия», и как раз начнутся поставки «Джавелинов» от Маккейна и Волкера. Следует ожидать также крупной провокации на Украине, масштаба малайзийского Боинга, как предлога для масштабного наступления бандеровцев на Донбассе, и возможно, провокации на границе с Россией.



На этот раз США будут действовать на Украине без уведомления о своих планах Европы и НАТО, особенно Германии, чтобы поставить всех перед фактом и необходимостью выбора: поддерживать США или объявлять какой-то «новоминский» нейтралитет, с большими для себя последствиями. Впрочем, последствия для Европы будут большие в любом случае, потому что строительство СП – 2, и вообще торговля с Россией, могут серьёзно обрушиться. Европа вообще может остаться без российского трубного газа, как давно предупреждает Пол Крейг Робертс, американский эксперт-экономист и советник президента Рейгана. Европе придётся срочно переходить на американский сжиженный газ, а России и Китаю - срочно достраивать газопровод «Сила Сибири». Корейская Олимпиада Васи Булкина



Интересный вопрос: что может представлять из себя бандеровский «режим внутреннего доверия»? Наибольшие шансы взять реальную власть после Порошенко имеет триумвират Аваков – Турчинов – Яценюк. Последний из них буквально на днях вернулся из Америки в Киев, наверняка, со свежайшими инструкциями. Этот триумвират способен и на войну, и на более мелкие подлости. Это известный факт, поэтому лицом и зиц-председателем «режима доверия» могут предложить стать кому-то другому, например, Юлии Тимошенко, и это лицо сильно пожалеет об этом, если согласится.



На декабрьских майданных гуляньях нацисты «Азова», особо приближенные к шефу МВД Авакову, выкинули лозунг: «Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию!» Собственно, это программа второго этапа наци-революции «гидности» от Авакова – Турчинова – Яценюка.



Неопределённость в этот намеченный сценарий вносит всё-таки «непредсказуемость Трампа». Президент Трамп как бы разрешил поставки «Джавелинов», подписал необходимые документы, но как он поведёт себя, когда начнутся новые большие события на Украине? Но этот вопрос, как говорят сегодня, на зарплату советников Владимира Путина. Под Новый год полагается делать прогнозы… Сенатор Джон Маккейн назвал недавнее решение Вашингтона о поставках летального оружия бандеровской Украине «шагом в правильном направлении», которого он ждал три года. Дождался. Здесь интересно то, что это летальное решение принято без приглашения в Вашингтон попиариться на нём президента Бандерии Петра Порошенко. Не пригласили, похоже, даже не уведомили о принятии судьбоносного летального решения. И Петро, в свою очередь, приветствовал его как-то без особого огонька. Почему, спрашивается?Наши политики оценили роль спецпредставителя США на Украине Курта Волкера как поджигателя войны на Донбассе. Наверное, Петро это обещал, и обманул Курта. Выдал за войну «жабьи прыжки» ВСУ на Светлодарской дуге и артиллерийские обстрелы Донбасса, усилившиеся с 5 ноября 2017 года. А закончил Петро эту военную кампанию предновогодним обменом пленными, после личной встречи его спецпредставителя Виктора Медведчука с Владимиром Путиным. Вряд ли Петро согласовал его с Куртом. Конечно, столь гуманитарную акцию Курт, и пославший его Госдеп, не могут не приветствовать, но осадок от встречи Медведчука с Путиным у них, наверняка, остался. О чём они там ещё говорили?Сергей Рябков, зам. главы МИД Сергея Лаврова, по поводу решения Вашингтона о поставках летального оружия сказал, что «США переступили «красную черту» и стали пособником в разжигании войны на Донбассе». Заметим, не только Курт Волкер, но уже весь Вашингтон. После этого Россия оперативно выводит своих военных из СЦКК на Донбассе, помня о судьбе своих миротворцев в Южной Осетии.Старина вице-президент Джо Байден, хоть и в отставке, напомнил недавно о колониальном статусе Украины, и присоединился к мнению ряда американских генералов, что у США осталось 4 года военного превосходства над Россией и Китаем, то есть намекнул, что нужно срочно начинать большую войну. Поэтому бредовые обвинения России и Китая сыплются из американского рога изобилия.Понятно, что начинать войну США лучше раньше, чем позже, потому что преимущества будет больше, и где для этого у них есть возможности? В Корее и на Украине. Но в Корее, под носом и у России, и у Китая, с воинственной и ядерной КНДР, и где нет под боком миролюбивого НАТО – не лучший вариант. Значительно лучше ситуация для США на Украине, где уже есть тлеющий конфликт, и НАТО под боком. Поставки противотанковых «Джавелинов» и провоцируют войну на Украине, они планируются где-то через два-три месяца.Для гарантированной эскалации напряжённости на Донбассе, «партии Маккейна – Байдена - Волкера» нужно убрать слабака Порошенко с Муженко и Полтораком, дискредитировавших себя «жабьими прыжками». Ждать очередных украинских президентских выборов в 2019 году – это слишком долго, но может ведь произойти, совершенно случайно, «народный импичмент» Порошенко, уже объявленный третьим майданом имени Михаила Саакашвили, прибывшего на Украину из Америки через Польшу. Лучшее время для него – годовщина революции бандеровской «гидности» в феврале, и Михомайдан для этого уже готов, всё стоит неразогнанный, как будто чего-то ждёт.Поэтому, годовщина наци-революции в феврале может обернуться вторым её этапом, с «народным импичментом» Порошенко и сносом его «режима внутренней оккупации», как утверждают свидомые бандеровцы, олигархической, естественно. Таким образом, в начале весны к власти в Бандерии может прийти режим «внутреннего доверия», и как раз начнутся поставки «Джавелинов» от Маккейна и Волкера. Следует ожидать также крупной провокации на Украине, масштаба малайзийского Боинга, как предлога для масштабного наступления бандеровцев на Донбассе, и возможно, провокации на границе с Россией.На этот раз США будут действовать на Украине без уведомления о своих планах Европы и НАТО, особенно Германии, чтобы поставить всех перед фактом и необходимостью выбора: поддерживать США или объявлять какой-то «новоминский» нейтралитет, с большими для себя последствиями. Впрочем, последствия для Европы будут большие в любом случае, потому что строительство СП – 2, и вообще торговля с Россией, могут серьёзно обрушиться. Европа вообще может остаться без российского трубного газа, как давно предупреждает Пол Крейг Робертс, американский эксперт-экономист и советник президента Рейгана. Европе придётся срочно переходить на американский сжиженный газ, а России и Китаю - срочно достраивать газопровод «Сила Сибири».Интересный вопрос: что может представлять из себя бандеровский «режим внутреннего доверия»? Наибольшие шансы взять реальную власть после Порошенко имеет триумвират Аваков – Турчинов – Яценюк. Последний из них буквально на днях вернулся из Америки в Киев, наверняка, со свежайшими инструкциями. Этот триумвират способен и на войну, и на более мелкие подлости. Это известный факт, поэтому лицом и зиц-председателем «режима доверия» могут предложить стать кому-то другому, например, Юлии Тимошенко, и это лицо сильно пожалеет об этом, если согласится.На декабрьских майданных гуляньях нацисты «Азова», особо приближенные к шефу МВД Авакову, выкинули лозунг: «Мишу – в Грузию, Петю – в Гагаузию!» Собственно, это программа второго этапа наци-революции «гидности» от Авакова – Турчинова – Яценюка.Неопределённость в этот намеченный сценарий вносит всё-таки «непредсказуемость Трампа». Президент Трамп как бы разрешил поставки «Джавелинов», подписал необходимые документы, но как он поведёт себя, когда начнутся новые большие события на Украине? Но этот вопрос, как говорят сегодня, на зарплату советников Владимира Путина. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 1079 Источник Похожие новости Беспорядки в Иране спровоцированы чтобы начать очередную войну О Последнем Богатыре. 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