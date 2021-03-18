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Завтра Байден занят: Псаки дала своему шефу день на подготовку к беседе с Путиным
18 марта 2021, 22:05 • 243 • Политика
В МИД России сообщили о том, что подготовка к беседе Путина и Байдена началась. Но пресс-секретарь Белого дома заявила, что завтра президент США занят - таким образом, у американского лидера будет лишний день, чтобы собраться с мыслями.
В МИД России заявили, что подготовка разговора глав России и США уже началась. Напомним, ранее Владимир Путин отреагировал на резкие заявления американского президента и первым предложил провести онлайн-конференцию.
На эту новость уже отреагировала пресс-секретарь Джен Псаки. Она заявила журналистам, что пока ей нечего сообщить относительно встречи Байдена и Путина. По крайней мере, завтра она вряд ли состоится, поскольку у Байдена уже запланированы телефонные беседы с "партнёрами и союзниками" - в частности, первый разговор будет с премьером Канады.
Впрочем, в целом предложение Путина отвергнуто не было: представитель Белого дома подчеркнула, что США "поддерживают контакт с российским руководством".
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