Завтра Байден занят: Псаки дала своему шефу день на подготовку к беседе с Путиным

В МИД России сообщили о том, что подготовка к беседе Путина и Байдена началась. Но пресс-секретарь Белого дома заявила, что завтра президент США занят - таким образом, у американского лидера будет лишний день, чтобы собраться с мыслями.

В МИД России заявили, что подготовка разговора глав России и США уже началась. Напомним, ранее Владимир Путин отреагировал на резкие заявления американского президента и первым предложил провести онлайн-конференцию.

На эту новость уже отреагировала пресс-секретарь Джен Псаки. Она заявила журналистам, что пока ей нечего сообщить относительно встречи Байдена и Путина. По крайней мере, завтра она вряд ли состоится, поскольку у Байдена уже запланированы телефонные беседы с "партнёрами и союзниками" - в частности, первый разговор будет с премьером Канады.

Впрочем, в целом предложение Путина отвергнуто не было: представитель Белого дома подчеркнула, что США "поддерживают контакт с российским руководством".