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Завравшиеся американцы сталкивают лбами Москву и Анкару

18 марта 2020, 23:35  •  20 • Политика
Фото: Anas Alkharboutli/Xinhua/www.globallookpress.com
Поведение США наталкивает Россию на очевидные выводы
Соединенные Штаты Америки попались на вранье, заверили в МИД РФ. Пытаясь внести разлад в отношения Турции и России, заокеанское государство идет на всевозможные уловки, не стесняясь при этом афишировать недостоверную информацию.
Не прекращает оно "антироссийскую пропаганду" даже в момент разгула коронавируса, подчеркнул в беседе с ТАСС источник министерства, намекая на "возмутительное заявление" госсекретаря США Майк Помпео. Напомним, он обвинил Россию в гибели турецких солдат в сирийском Идлибе.
"Ради того, чтобы вбить клин в российско-турецкое взаимодействие по урегулированию ситуации в Сирии, американские государственные деятели скатываются до откровенной лжи", – резюмировал собеседник агентства.
Он добавил, что поведение Вашингтона в очередной раз доказывает, что он не желает прекращения огня в арабском государстве.

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