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«Завозной случай»: у вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус

02 марта 2020, 16:30  •  121 • В России
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 сообщили о вернувшемся из Италии гражданине РФ, у которого обнаружили коронавирус. Болезнь протекает в лёгкой форме, состояние мужчины удовлетворительное. При этом под медицинским наблюдением находится круг лиц, с которыми общался инфицированный. Между тем Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует к середине 2021 года зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Её прототип должен появиться к III кварталу 2020-го.
 
© Виталий Тимкив/РИА Новости
 

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации сообщил о заболевшем россиянине, который вернулся в конце февраля из Италии. Отмечается, что болезнь протекает в лёгкой клинической форме, состояние молодого человека удовлетворительное.

«2 марта подтверждён завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у гражданина Российской Федерации», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При этом был определён круг лиц, с которым мужчина посещал Италию и общался после возвращения на родину.

«Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование», — пояснили в ведомстве.

Накануне медицинский комитет Российского футбольного союза подтвердил, что был госпитализирован сотрудник РФС. Как выяснили СМИ, его зовут Давид Беров.

RT поговорил с девушкой Юлией, которая лежит на карантине в том же медучреждении, что и представитель РФС, — в инфекционной больнице №1 в Москве. Девушка также вернулась в столицу, прилетев из Италии, после чего почувствовала себя плохо.

«Нас содержат в непотребных условиях. Все лежат в общих палатах. Вне зависимости от того, готовы анализы впервые прибывшего пациента или нет. Туалеты у мужчин и женщин смежные. Люди на карантине с подозрением на коронавирус пересекаются со здоровыми людьми», — пожаловалась она.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства России работает над созданием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Как рассказал РИА Новости представитель НИИ, ещё 12 января китайские учёные опубликовали в международной базе данных расшифрованный геном нового коронавируса.

По его словам, уже к III кварталу 2020 года планируется создание прототипа, затем в течение нескольких месяцев будут проходить доклинические испытания на мышах. Непосредственная регистрация вакцины ожидается в середине 2021-го.

«Надо понимать, что в условиях законодательства России вакцина — это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев», — заявил российский учёный.

Он отметил, что разрабатываемая вакцина будет защищать людей разного возраста и не утратит своей актуальности к моменту создания.

«Китайский коронавирус очень стабилен. Безусловно, небольшие мутации есть, но это не грипп, который моментально меняется, это достаточно консервативный вирус, поэтому нет даже таких опасений, что вакцины, которые сейчас пошли в разработку, станут неактуальными», — заметил он.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что первая вакцина против нового типа коронавируса может появиться только через полтора года. Позднее он добавил, что по всему миру ведётся разработка более 20 вакцин, первые результаты появятся через несколько недель. При этом исполнительный директор ВОЗ Сумия Сваминатан указывала, что первые вакцины начнут тестировать на людях через три-четыре месяца.

При этом в середине февраля китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение от Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР на коммерческое производство препарата Favipiravir, который может быть эффективен в борьбе с новым типом коронавируса.

Согласно данным Роспотребнадзора по состоянию на 08:00 мск 2 марта, за последние сутки зафиксировано 2084 случая заражения, в общей сложности число подтверждённых случаев составляет 89 066, из них 8892 вне Китая. При этом в КНР зафиксировано 2915 смертей от коронавирусной инфекции COVID-19. Добавим, что факты инфицирования известны уже в 65 странах мира, последними из которых стали Чехия, Индонезия и Доминиканская Республика.

Также на russian.rt.com Карта RT: в каких странах зафиксирован новый коронавирус

Вместе с тем посольство РФ в КНР сообщило, что у иностранного гражданина, следовавшего в Пекин из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево, подтвердился диагноз «респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19».

«По информации властей города Пекина, лица, сидевшие в самолёте в непосредственной близости от больного, останутся изолированными в упомянутой гостинице, где пройдут обязательный 14-дневный карантин, среди них двое граждан России. Оставшиеся пассажиры смогут покинуть гостиницу в течение дня 2 марта», — говорится в сообщении дипмиссии.

Финансовый негатив коронавируса

Утром в понедельник, 2 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании призвал правительство при работе над проектом бюджета на 2021—2023 годы учесть ситуацию с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски. Как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса. Предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние. И выполнить стоящие перед нами задачи, которые сформулировал президент в послании Федеральному собранию», — заявил Мишустин.

Накануне президент России Владимир Путин провёл совещание по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с распространением коронавируса. Глава государства отметил, что негативные последствия «уже дают о себе знать».

Позднее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал в эфире BFMTV о финансовых потерях, с которыми столкнулась Европа из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Китайские туристы не приезжают в Европу с января. Это два миллиона потерянных ночей пребывания (в гостиницах. — RT). Это €1 млрд в месяц, начиная с января», — сказал европейский чиновник.

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