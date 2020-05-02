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Завотделением неотложки покончила с собой, "потому что устала": COVID-19 стал трагедией Нью-Йорка

02 мая 2020, 21:10  •  58 • В мире
Заведующая отделением неотложной помощи в Нью-Йорке Лорна Брин покончила с собой после того как у неё диагностировали COVID-19. По словам её отца, тоже врача, его дочь всё это время была на передовой - видела, как умирают люди, а потом заразилась сама и решила свести счёты с жизнью, "потому что устала".
Заведующая отделением неотложной помощи в больнице Нью-Йорка 49-летняя Лорна Брин не справилась с психологической травмой во время лечения пациентов с коронавирусом и, заразившись сама, покончила с собой, пишет New York Post.
По информации издания, медик, после того как у неё диагностировали COVID-19, перебралась в дом родителей в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. Там она лечилась две недели и после улучшения самочувствия решила вернуться в Нью-Йорк. Но коллеги заподозрили неладное и отправили её домой восстанавливать силы. Там она и свела счёты с жизнью.
Отец Лорны Филип, тоже врач, рассказал изданию, что его дочь находилась на передовой в борьбе с коронавирусом и насмотрелась на бесконечные смерти заражённых вирусом людей. Некоторые из её пациентов погибали, не успев покинуть приёмное отделение, отмечает мужчина.
"Она была врачом до мозга костей, она была на передовой - в окопах, где люди умирали вокруг неё. Она покончила с собой, потому что устала", - сказал Филип Брин.
Коллеги описали Лорну как талантливого врача, которая стремилась сделать всё возможное для своих пациентов.

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