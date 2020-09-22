Завоевать Калининград за две недели? Стало известно о планах НАТО

Об этих планах рассказал обозреватель Федерального агентства новостей Евгений Бень. По его словам, Запад считает этот российский регион угрозой, поэтому Калининградская область сегодня со всех сторон окружена силами Североатлантического альянса, что является грубым нарушением Основополагающего акта между РФ и НАТО от 1997 года.

Помимо американских военных, вокруг российской территории несут дежурство канадцы, британцы, французы, венгры, итальянцы, испанцы, поляки, немцы и представители других стран, входящих в НАТО. Бень напомнил слова советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена, который назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".

Американцы считают, что смогут преодолеть средства ПВО, размещённые в Калининградской области, если совершат комплексную атаку - с воздуха, с земли, с моря и из космоса. Всё это должно сопровождаться мощными кибератаками и РЭБ. В Пентагоне полагают, что вместе с союзниками США смогут сломить оборону Калининграда за две недели.

Однако Россия так просто свою территорию не отдаст, отмечает Бень. Москва привлечёт дополнительные самолёты ВКС РФ из Петербурга и Белоруссии, где расположена российская военная база. Ракетные комплексы "Искандер" первым делом уничтожат аэродромы противника, запасы тактических ракет и скопления войск НАТО в радиусе 400 км. В зону обстрела попадёт даже Варшава и северо-восточная граница Германии. Кроме того, в ход могут быть пущены ЗРК С-400 и С-300, а с моря Россию прикроет Балтийский флот. Бень напомнил, что одна российская эскадра по своей численности превосходит весь польский флот.