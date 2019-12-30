Завоевание рынка: в Минпромторге рассказали о перспективах поставок самолёта МС-21 за рубеж

Поставки российских самолётов нового поколения МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023—2024 годах. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, одним из первых импортёров лайнера станет Малайзия. При этом ранее в «Ростехе» сообщили, что серийная сборка МС-21 начнётся в 2020 году. По мнению экспертов, российская разработка не уступает западным аналогам и способна потеснить конкурентов на рынке.

В 2023—2024 годах могут начаться поставки российского среднемагистрального гражданского самолёта МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Первые поставки коммерческие начнутся в 2021 году. Конечно же, мы начнём поставлять сначала российским авиакомпаниям, ближнезарубежным, хотя в портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но это будет ориентировано на 2023—2024 год», — сказал Мантуров.

По его словам, среди стран-заказчиков есть государства Юго-Восточной Азии, в частности, Малайзия.

Ранее в интервью газете «Известия» глава Минпромторга сообщил, что для вывода самолёта МС-21 на коммерческий рынок потребуется 13,7 млрд рублей государственных средств. Также заметим, что, согласно постановлению правительства от января 2019 года, на субсидирование производства самолёта МС-21 в 2020 году направят 4,11 млрд, а в 2021-м — 4,81 млрд рублей.

Ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21 — проект, разрабатываемый корпорацией «Иркут» и ОКБ Яковлева. Авиалайнер должен составить конкуренцию Boeing 737 и Airbus A320. Первый его демонстрационный полёт состоялся 28 мая 2017 года. Семейство лайнеров будет иметь вместимость от 150 до 210 пассажиров.

Как отмечал вице-премьер России Юрий Борисов, в 2020 году самолёт должен получить сертификат Росавиации, а в 2021-м — пройти валидацию Европейского агентства авиабезопасности (EASA). При этом гендиректор ОАК Юрий Слюсарь выражал надежду, что в 2022 году самолёт может быть сертифицирован вместе с российским двигателем ПД-14.

Как сообщала госкорпорация «Ростех», серийная сборка самолётов МС-21 начнётся в 2020 году.

Вместе с тем на данный момент готово четыре экземпляра авиалайнера. Четвёртое воздушное судно данной модели совершило первый полёт 25 декабря. Он прошёл в штатном режиме на высоте порядка 3 тыс. метров со скоростью около 500 км/ч, его продолжительность составила 1 час 40 минут. Самолёт пилотировали лётчики-испытатели, Герои России Роман Таскаев и Олег Мутовин.

Добавим, что в августе среднемагистральный пассажирский самолёт продемонстрировали на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС). В Жуковском использовались три образца МС-21-300 — один для участия в лётной программе, ещё два — для статических стоянок. Вдобавок, уже в следующем месяце состоялась зарубежная премьера авиалайнера — на фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

«Всё должно получиться»

Как отметил ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников, Минпромторг прилагает необходимые усилия для реализации проекта российского среднемагистрального гражданского самолёта.

«Здесь я думаю, всё должно получиться. Другое дело, что у нас возникают проблемы с доводкой модели. Важно уложиться в сроки, но главное — подтянуть качество машин. Думаю, что опыт 2019 года показал, что есть большие резервы, как и большие ресурсы. Несмотря на поломки, отказы и другие нештатные ситуации с машинами, спрос на наши боевые самолёты и на гражданские есть. Надо внимательно изучать рынок и дотягивать модели до уровня международной конкурентоспособности. Здесь у нас есть немало возможностей. Если не ставить жёстких целей для себя самих, то ничего не получится», — заметил собеседник RT.

Заслуженный военный лётчик, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов не сомневается в успехе МС-21 у зарубежных авиакомпаний из-за востребованности среднемагистральных самолётов, а также более низкой цены при том, что качество сопоставимо с аналогами от Boeing и Airbus.

«Я думаю, названные Мантуровым сроки реальны, возможности такие есть, и не надо бояться того, что санкции подрезали крылья нашему авиапрому. Наоборот, санкции сподвигли нас на то, чтобы самостоятельно производить всю линейку самолётов и вертолётов, восстановить то потенциальное богатство нашего государства, которое было ещё в Советском Союзе. Правильно Мантуров говорит, что, в конце концов, мы будем отвоёвывать, мягко говоря, свой сектор в мировой экономике по авиапрому. Потому что по качеству, по перспективам технологической сборки самолётов и вертолётов мы ни в коем случае не уступаем Западу. Осталось испытания провести — это длительный процесс, почему и задерживается передача этих самолётов в серийное производство», — пояснил Попов в беседе с RT.

Эксперт также выразил уверенность в том, что отечественная гражданская авиапродукция станет конкурентоспособной на мировом рынке.