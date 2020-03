«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства • 34 • Украина



Киевские эксперты объясняют, что в экономической катастрофе нет ничего плохого





Промышленное производство Украины в январе 2020-го по сравнения с аналогичным месяцем прошлого, 2019 года обвалилось, по данным Госстата «незалежной», на 5,1%. А по сравнению с предыдущим месяцем — на 8,4%. Но это — полбеды. В годовом измерении за 2019 год украинское промышленное производство также упало — на 1,8%. И в январе 2019-го оно тоже падало — на 3,3% по сравнению с январем 2018-го. Катастрофа, в общем-то очевидна, но «европатриотические» киевские эксперты объяснят вам, что в этом нет ничего страшного. Прямо, как гитлеровское командование, которое в 1945 году «выравнивало» линию фронта для решительного удара по «большевистским ордам»…



На украинском сайте «Лига.Бизнес» на днях появился материал под интригующим заголовком «В Украине действительно все так плохо, как говорят», подготовленный специалистом отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергеем Фурсой. Заголовок, выражаясь интернет-языком, — «заманушный». На самом деле эксперт всеми силами пытается доказать, что дела на Украине идут если и не отлично, то, по крайней мере, хорошо.



«На самом деле экономика растет. То, что падает, — это промышленное производство. Если бы мы сейчас жили в XIX веке, и у нас падало промышленное производство, то да, это было бы предтечей кризиса и „зубожіння“. Но теперь XXI век. И в этом веке сфера услуг, например, гораздо важнее, чем промышленное производство. И чем модерновее экономика, тем менее важно для нее промышленное производство. Тем важнее сектор услуг. Ведь сейчас сотня айтишников дает добавленной стоимости больше, чем десяток тысяч сотрудников металлургического завода. И, при этом, не вредит экологии», — рубит правду-матку Фурса.



Если бы он был, например увлеченным футурологией студентом-первокурсником, то сказанное им, возможно, не так бы и удивляло. Но от специалиста по продаже ценных бумаг подобные рассуждения слышать странновато.



При этом пан Фурса не останавливается на достигнутом, и развивает свою мысль. Мол, ведь падение промпроизводства не мешает экономике расти. Растут услуги, строительство, торговля. А, значит, все ОК.



Но, как говорится, все так, да не так.



ВВП Украины, согласно оценкам киевского Нацбанка, действительно вырос в 2019 году примерно на 3,3%. Но назвать этот рост качественным язык не поворачивается. И причин тому — море.



Как минимум, основным залогом роста украинского ВВП является очень низкая база. После Майдана произошел катастрофический обвал валового внутреннего продукта, и теперь ему очень далеко даже до показателей 2013 года (120 млрд. против 180-ти млрд.).



Согласно оценкам экономиста Алексея Куща, основным драйвером роста украинского ВВП в последние годы являлась розничная торговля. А ее, в свою очередь, раскачивали за счет двух факторов. Во-первых, — благодаря переводам от гастарбайтеров, а, во-вторых, при помощи искусственного роста зарплат, вызванного дефицитом рабочей силы в отдельных отраслях экономики — спровоцированным опять-таки бегством за границу «незалежной» все тех же гастарбайтеров. Короче, все по заветам стран экваториальной Африки и Карибского бассейна. Тактически такой подход, возможно, себя и оправдывает, но с точки зрения стратегии — это яма.



IT-сфера, о которой с таким пиететом вещает пан Фурса, действительно сегодня является третьей-четвертой статьей украинского экспорта по объему привлечения в страну валюты.



В 2017 году айтишники, например, привели на Украину порядка 3,2 млрд долларов или 7% экспорта в целом. Они уступили только сельскому хозяйству (15,3 млрд.) и металлургии (8,1 млрд.). В области IT (преимущественно по принципу аутсорсинга) заняты от 90 до 200 тыс. украинских граждан.



Однако в последнее время отраслевые аналитики явно утрачивают оптимизм. Для начала нужно понимать, что Украина — далеко на ключевой игрок на мировом поле IT-технологий. Даже в области аутсорсинга на нее приходится лишь около 1% глобального рынка. Для сравнения, в Индии в данной сфере заняты около 3,9 млн. человек — в 20−40 раз больше, чем на Украине.



Причем, той же Индии ведущие мировые деловые издания предсказывают в ближайшем будущем колоссальный кризис в сфере аутсорсинговых IT-разработок. Там в последнее время уже увольняют больше айтишников, чем нанимают. По мнению аналитиков, проблемы отрасли — в автоматизации. Монотонные работы будут «поручать» искусственному интеллекту. Скоро с этой проблемой столкнется и Украина. Как пишут местные деловые издания, в «незалежной» уже на одну вакансию в области IT приходится в среднем по три соискателя. Ресурс роста явно себя исчерпал.



Особенно забавно то, что украинский эксперт по ценным бумагам не задается вопросом, почему такие ведущие мировые экономики, как США, Германия, Франция или Япония (даже если Россия для Киев не авторитет) упорно держатся за ту самую промышленность, которую на Украине называют «девятнадцатым веком»?



Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, — виртуальный мир при всем своем колоссальном значении, в буквальном смысле на хлеб намазать не получится. Кормит, поит, везет и обогревает он людей, будучи интегрированным в системы из мира реального. А с этим на Украине — большая проблема. Ведь одна из ключевых жертв незалежности в целом и Майдана в частности — это машиностроение.



Киев в прямом смысле слова стал сырьевым придатком Запада (причем, по самым дешевым группам), и вынужден довольствоваться продажей товаров с минимальной добавленной стоимостью. Ту высокотехнологическую продукцию, которую Украина продавала раньше Москве, теперь в России вынуждены были научиться делать сами. А на Западе украинские двигатели, самолеты и корабли никому, увы, не нужны. И не зря одним из рекордсменов по уровню падания промпроизводства на Украине стала электротехника…



Пока что мы можем порекомендовать господам вроде Фурсы, Зеленского и Гончарука закрыть на минутку глаза и представить, что останется от их хваленного «роста ВВП», если начнут исчезать те 12 млрд долларов, которые пока что присылают родным и близким гастарбайтеры (а это вполне реально, если люди окончательно разочаруются в перспективе возвращения на Украину, и перетащат к себе родственников). Систему, при которой одни получают переводы из-за границы, а другие помогают потратить их, привезя из Китая ширпотреб, вряд ли можно считать прогрессивной даже по меркам XIX века.



Несколько столетий назад Испания попыталась построить экономику без промышленности. Причем основана она была не на грошах от гастарбайтеров, а на щедрой дани, получаемой из колоний. Как известно, закончилось все это для Мадрида очень печально…



На данном фоне весьма символичным является тот факт, что именно на Украине снимался популярный в конце 1990-х на постсоветском пространстве комедийный тележурнал «Каламбур», одна из сюжетных линий которого была связана с тем, что самолет «Бройлер-747» на протяжении 325 серий терпел крушение над водами Атлантического океана. Создатели, по всей видимости, обладали даром предвидения и смогли предсказать будущее своей страны сразу на двадцать лет…



