Завод вакцин, аэропорт, железная дорога: Россия планирует реализовать в Сирии 30 инвестиционных проектов

Сирийский чиновник рассказал об инвестиционных проектах, которые Россия планирует реализовать в республике в ближайшие три года. Среди самых главных он выделил строительство аэропорта и железной дороги в городе Тартусе, а также возведение совместного завода по производству вакцин.

Глава Управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имад ас-Сабуни заявил, что российские фирмы построят на территории сирийского города Тартуса аэропорт и завод по производству вакцин, сообщает телевидение "360" со ссылкой на сирийское издание al-Watan.

Отмечается, что на прошедшем 13-14 декабря заседании межправительственной комиссии России и Сирии стороны подписали протокол, в который вошло около 30 инвестиционных проектов. Их реализация намечена на 2019-2021 годы.

Одними из важнейших проектов сирийский чиновник выделил восстановление завода автомобильных покрышек в Хаме, строительство цементного завода в провинции Алеппо, возведение совместного завода по производству вакцин.

Кроме этого, будут построены заводы по изготовлению элементов для быстровозводимых зданий, что значительно ускорит строительство новых домов для жителей страны, оставшихся после войны без крова.

В прибрежном городе Тартусе планируется реализовать два инвестиционных проекта в сфере транспорта. Будет восстановлено железнодорожное сообщение между фосфатными шахтами и морским портом, а также возведён аэропорт на месте небольшого сельскохозяйственного аэродрома.