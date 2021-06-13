Зависят от мутаций: в Роспотребнадзоре рассказали о меняющихся симптомах COVID-19

Симптомы COVID-19 неспецифичны и могут меняться в зависимости от мутаций вируса и появления новых штаммов, заявили в Роспотребнадзоре. Между тем глава службы Анна Попова отметила, что, если ослабить ограничения сейчас, это может привести к осложнению ситуации с распространением коронавируса. Между тем в Санкт-Петербурге намерены ужесточить ограничительные меры, а власти Ивановской области запретили въезд на свою территорию без справок о вакцинации или отсутствии коронавирусной инфекции.

Основные симптомы при заболевании коронавирусом могут изменяться из-за мутаций COVID-19, предупредили в Роспотребнадзоре.

«Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70—80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV-2», — приводит РИА Новости слова заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

Она рассказала, что при индийском штамме коронавируса чаще встречаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах и потеря слуха. Также вероятны микротромбозы нижних конечностей, что может привести к развитию гангрены и ампутации пальцев.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила об опасности ослабления санитарно-эпидемиологических требований в стране. По её словам, это может привести к осложнению ситуации с коронавирусом в России.

«Нужно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжёлом, напряжённом бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя», — сказала Попова в беседе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Запись их разговора опубликована на YouTube.

Глава Роспотребнадзора также призвала россиян привиться от коронавируса как можно скорее. По её словам, жители страны смогут свободно передвигаться, когда 60% взрослого населения приобретут иммунитет к коронавирусу.

«Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получат прививку, это важно понимать, или будут иммунизированы тем или иным путём», — пояснила она. По словам Поповой, «сегодня всё зависит от активности граждан».

Усиление ограничений в Петербурге

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе будут усилены коронавирусные ограничения.

«Глава города также заявил, что власти Санкт‑Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

Беглов провёл встречу с руководителем Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой. Он напомнил о доказавших свою эффективность мерах предосторожности, соблюдение которых позволило успешно справиться с первой и второй волнами новой инфекции.

В частности, это масочный режим в общественных местах, регулярное использование средств дезинфекции, социальное дистанцирование и вакцинация. Губернатор также распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан.

«Сегодня нам необходима нулевая толерантность к тем, кто нарушает противоэпидемические нормы и правила. Призываю всех проявить повышенную требовательность к себе и другим по всем вопросам противодействия коронавирусу. У нас есть всё для того, чтобы соответствовать условиям «новой нормальности», — сказал Беглов.

Губернатор также анонсировал усиление мер контроля за работой сферы услуг «вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке».

Напомним, что за прошедшие сутки в России было выявлено 14 723 новых случая коронавируса. В то же время полностью выздоровели 9166 человек, 357 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Москве (7704) и Подмосковье (953). За последние 24 часа Санкт-Петербург оказался на третьем месте по числу новых заболевших — 862 случая.

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Для дополнительного стимулирования вакцинации власти Москвы 13 июня объявили о еженедельном розыгрыше пяти автомобилей среди горожан, получивших первый компонент вакцины. Для участия в программе прививку нужно сделать в период с 14 июня по 11 июля.

Власти Московской области вскоре объявили, что в регионе разыграют квартиру среди тех, кто сделает первый укол вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 с 15 по 25 июня.

Справки для въезда

В Ивановской области МВД усилило контроль на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве. Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Наряды ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении. Круглосуточная проверка наличия справок о вакцинации. Для иногородних, въезжающих в область, обязательна 14-дневная самоизоляция. Причина такого решения оперштаба — ухудшение эпидситуации в столице», — говорится в заявлении.

Уточняется, что самоизоляции могут избежать прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, а также те, кто имеет свежий отрицательный тест на COVID-19 или же актуальную справку о наличии антител.