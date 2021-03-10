«Зависит от темпов вакцинации и коллективного иммунитета»: Собянин оценил перспективы снятия ограничений в Москве

Масочный режим в общественном транспорте и ряд других мер предосторожности, связанных с распространением коронавируса, могут сохраниться в Москве летом. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин, добавив, что, скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет снять уже весной. По его словам, это будет зависеть от темпов формирования коллективного иммунитета. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что необходимый уровень иммунизации россиян для возвращения к нормальной жизни может быть достигнут к середине лета. При этом специалисты отмечают важность соблюдения действующих мер предосторожности, несмотря на постепенное улучшение ситуации с распространением COVID-19. За минувшие сутки диагноз в России был подтверждён у 9079 человек — это минимум с 1 октября, когда было зафиксировано 8945 случаев.

Масочный режим и некоторые другие меры предосторожности, связанные с распространением коронавируса, вероятно, продолжат действовать в Москве и после весны 2021 года. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе-феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий, придётся сохранять дольше», — рассказал градоначальник.

Он пояснил, что принимаемые решения будут зависеть от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что возвращение к нормальной жизни будет связано с темпами искусственной или естественной иммунизации населения — по оценкам специалистов, речь идёт о 60—65% популяции.

«Мне кажется, что такой уровень иммунизации где-то к середине лета должен быть достигнут. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — предположил Песков.

«Сейчас многие страны очень сильно набирают обороты в вакцинации, хотя она и идёт разновекторно. И мы в России прилагаем усилия, чтобы набрать темпы на этом направлении», — добавил он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что, согласно оценке специалистов ведомства, формирование у россиян коллективного иммунитета должно завершиться в первом полугодии. При этом он подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности по ходу прививочной кампании.

Эту позицию подтвердила и вице-премьер Татьяна Голикова, по словам которой, несмотря на постепенное улучшение ситуации, необходимо соблюдать действующие ограничения. Более того, она выразила мнение, что вакцинация от коронавируса может стать регулярной.

«Коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно. Ни мир, ни мы пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита. Конечно, сейчас все «подрасслаблены» и считают, что ковид уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус ещё никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», — сказала Голикова.

АГН «Москва»

© Зыков Кирилл

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, возвращение к нормальной жизни в свете пандемии коронавируса «очень сложно» в то время, когда всё ещё есть люди «отрицающие реальность и верящие, что COVID-19 — это лёгкое заболевание», не требующее введения социальных мер.

«Это очень сложно... пока не будет согласия во всём обществе, где каждый будет выполнять свою роль. Важно начать с себя: что я могу сделать, чтобы помочь, даже если это неприятно или сложно», — цитирует ТАСС Вуйнович.

«Важно, чтобы все мы (страны, отдельные лица, общества, компании — все) переосмыслили наш образ повседневной жизни, чтобы обеспечить себе возможность ответить на любой вызов», — подчеркнула она.

По данным ВОЗ, на минувшей неделе в мире было зафиксировано более 2,7 млн новых случаев COVID-19, что на 2% больше, чем неделей ранее. Сообщается, что глобальный рост обусловлен увеличением заболеваемости в Восточном Средиземноморье (на 10%), Африке (10%) и Европе (4%). При этом небольшое снижение отмечено в Северной и Южной Америке, а также Юго-Восточной Азии (по 2%).

В России за последнюю неделю число выявленных случаев коронавируса снизилось почти на 6,5% по сравнению с предыдущими семью днями (72 803 против 77 848 эпизодов).

За минувшие сутки диагноз COVID-19 был подтверждён ещё у 9079 человек — это минимум с 1 октября (8945). Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (1116), Санкт-Петербурге (959), Нижегородской (378), Московской (291) и Ростовской (258) областях.

Также за прошедшие сутки 13 350 пациентов выздоровели, 466 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в России коронавирус был выявлен у 4 351 533 человек, из них 3 945 527 выздоровели, 90 275 скончались. Активным остаётся 315 751 случай (7,26%).

По данным Роспотребнадзора, за всё время проведено почти 113,9 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 510 тыс. человек.