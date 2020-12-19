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«Зависит от каждого»: в Роспотребнадзоре назвали возможные сроки окончания эпидемии COVID-19

19 декабря 2020, 15:55  •  11 • В России
Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что острый период борьбы с COVID-19 завершится через несколько месяцев. В свою очередь, в центре «Вектор» пояснили, что иммунитет от COVID-19 после получения вакцины «ЭпиВакКорона» сохраняется как минимум полгода.
 
АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин
 

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Ну, это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — цитирует Попову ТАСС.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что острый период должен завершиться через несколько месяцев.

«Я думаю, мы ещё долго будем с COVID-19 бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться», — сказал он.

Также Попова рассказала, что прививка от коронавирусной инфекции COVID-19 не нужна тем, у кого уже есть антитела. По её словам, в случае, если антитела не выработались после болезни, нужно проконсультироваться с врачом, который и решит, нужно ли делать прививку. 

«Врач должен определить, во-первых, почему их нет после болезни, была ли это та самая болезнь, о которой мы говорим», — заявила она.

По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, защитные антитела и клетки памяти могут не сформироваться у людей с иммунодефицитом или в стрессовом состоянии.

«Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует. Оставшиеся 5% — это те люди, которые по какой-то причине не ответили образованием антител и естественных клеток памяти на введение вакцинного препарата», — добавил он.

Как отметил директор центра «Вектор» Ринат Максютов, были обнаружены схожие с SARS-CoV-2 вирусы, которые не представляют опасности. По его словам, они отличаются от нового коронавируса не более чем на 1%.

Он также подчеркнул, что иммунитет от COVID-19 после получения вакцины «ЭпиВакКорона» сохраняется как минимум полгода.

За прошедшие сутки в России выявили 28 209 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня показатель составил 28 552 и 28 214). Общее число зарегистрированных эпизодов COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 2 819 429, свыше 514 тыс. из них остаются активными (18,24%).

Наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом было выявлено в Москве (6459), Санкт-Петербурге (3754), Московской (1514), Нижегородской (502) и Свердловской (405) областях.

За всё время в стране выздоровели 2 254 742 пациента (26 109 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 50 347 человек (585 — за день).

По информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 85,4 млн тестов на COVID-19, под наблюдением медиков остаются около 599 тыс. человек.

  • РИА Новости
  • © Кирилл Брага

Между тем по всему миру количество зарегистрированных случаев COVID-19 превысило 75,6 млн. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Наиболее пострадавшими от пандемии странами являются США (17,4 млн случаев коронавируса), Индия (10 млн) и Бразилия (7,1 млн). В этих трёх государствах зафиксировано наибольшее число летальных исходов от коронавирусной инфекции — 313,5 тыс. в США, 185 тыс. в Бразилии, 145 тыс. в Индии.

Добавим, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило заявку американской компании Moderna о регистрации её вакцины от COVID-19. Теперь препарат разрешено применять при вакцинации населения Соединённых Штатов Америки в возрасте от 18 лет.

При этом накануне компания Moderna уничтожила 400 тыс. доз вакцины в связи с проблемами «фильтрации».

Ранее в Соединённых Штатах одобрение на применение получила вакцина компаний BioNTech и Pfizer. Именно после прививки этим препаратом в одной из больниц штата Теннесси потеряла сознание одна из медсестёр. По данным The New York Post, находившиеся рядом врачи указали, что произошедшее не связано с компонентами вакцины.

Напомним, российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная специалистами центра им. Гамалеи, стала первой зарегистрированной в мире. Препарат состоит из двух компонентов для выработки надёжного иммунного ответа, поэтому вакцинация проводится дважды (повторно — через 21 день).

Согласно последним обнародованным данным, её эффективность в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента оценивается в 91,4%. При этом против тяжёлых случаев заболевания эффективность препарата достигает 100%.

Позднее замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов пояснил, что пик иммунного ответа приходится на 42-й день после первой инъекции, поэтому оценка эффективности «Спутника V» может быть позднее пересмотрена в сторону увеличения.

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