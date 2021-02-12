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Зависимость Украины от России определили на встрече Ельцина и Кравчука
12 февраля 2021, 10:30 • 349 • Политика
Первый президент Незалежной вспомнил про неприятный эпизод в карьере
Москва никогда не считала Киев равным партнером. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, он узнал сей неприятный факт на конфиденциальной встрече с российским коллегой Борисом Ельциным.
По воспоминаниям первого лидера независимой Украины, он часто встречался с Ельцином наедине. Во время таких личных бесед глава России вдруг дал собеседнику посмотреть проект одного документа по внешней политике РФ. В нем говорилось, в частности, что "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России".
По словам Кравчука, эта формулировка потом была одобрена Госдумой, и в ней – корень проблем двусторонних отношений.
"При такой философии Кремля нельзя думать о равных отношениях",
– пояснил Кравчук в интервью "Ленте.ру", отметив, что так не должно быть, когда уважаешь другое государство и его право на самоопределение.
Кравчук, возглавляющий сейчас делегацию Киева на переговорах с самопровозглашенными республиками Донбасса, также пояснил, почему Украина не может согласиться на автономию ЛНР и ДНР. По его словам, это стало совершенно невозможно из-за Крыма.
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